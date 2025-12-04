Asociaciones campesinas persisten con el bloqueo en la vía Urabá - Montería por incumplimientos del Gobierno Nacional

Ya se completan más de dos días de bloqueo en la vía que comunica Urabá con Montería. Cerca de 90 asociaciones campesinas, ante los incumplimientos de ciertos acuerdos que hicieron con el Gobierno Nacional, vieron como único mecanismo de protesta obstruir el paso por este corredor vial.
Si bien desde el 20 de noviembre de este año los campesinos realizaron bloqueos intermitentes entre Arboletes y San Juan de Urabá, esta vez decidieron detener por completo el paso de vehículos en la zona, afectando principalmente a los transportadores de carga que viajan por allí hacia la Costa.