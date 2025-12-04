Piden esclarecer muerte de un interno en la cárcel El Pedregal de Medellín

Un recluso de 56 años falleció en la cárcel El Pedregal, en hechos que son materia de investigación. El deceso fue denunciado por la Veeduría Penitenciaria Nacional, organización que sostuvo tener indicios de que se trataría de una presunta negligencia médica. Le puede interesar: Internos de la cárcel El Pedregal pusieron lindo el parque de Belén, en Medellín Jorge Carmona, líder de esa veeduría, señaló que el caso se remonta al pasado 1 de diciembre, cuando un interno identificado como Élber Ochoa Gómez sufrió de quebrantos en su salud.

De acuerdo con el reporte de esa veeduría, Ochoa habría sido atendido aquel día por lo menos tres veces en la unidad de sanidad de ese centro de reclusión, pero habría sido devuelto al patio por no tener nada, a juicio del personal que lo revisó. Posteriormente, varios de los compañeros de patio del hombre habrían vuelto a pedir durante la noche de aquel 1 de diciembre que Ochoa fuera atendido, señalando no verlo bien. Lea también: Crisis de salud en cárcel Pedregal de Medellín: varios reclusos tienen brote cutáneo y hay más de 50 con complicaciones de enfermedades Según la veeduría, el recluso habría sido inyectado con alguna sustancia y devuelto a su celda.

“Al parecer, según los mismos compañeros, fallece por un supuesto infarto al interior del patio 8 sin recibir primeros auxilios y sin haber intentado, al menos por humanidad, remitirlo a un centro hospitalario de la ciudad de Medellín”, sostuvo Carmona. El fallecimiento de este interno reavivó el debate por las condiciones en la cárcel El Pedregal. Siga leyendo: Alerta en la cárcel de Pedregal: brote de tuberculosis deja a 10 mujeres infectadas Carmona añadió que días atrás ya había fallecido otro interno en el patio 6 de ese mismo centro de reclusión, razón por la que instó a los organismos de control a esclarecer lo ocurrido con ambos casos y verificar cómo se está ejecutando la atención en salud a las más de 3.500 personas privadas de la libertad de ese centro, incluyendo hombres y mujeres.