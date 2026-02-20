Universidad Nacional sede Medellín apoya emergencias por lluvias en Urabá y Córdoba: cómo ayudar y dónde donar

Bajo el hashtag #SomosSolidaridadUnal, la Universidad Nacional sede Medellín activó una campaña solidaria para apoyar a las más de 13.000 familias damnificadas por las fuertes lluvias en Urabá y las casi 70.000 en el departamento de Córdoba. De acuerdo con información suministrada por esta institución de educación superior, en la sede de la capital antioqueña hay 1.361 provenientes de varios departamentos al Norte del país, y 213 estudiantes del Urabá antioqueño, de los cuales algunos no han podido iniciar sus clases producto de las más recientes emergencias. Lea más: Buscan a auxiliar de Policía de 19 años desaparecido en el río Cauca; fue visto por última vez en municipio de Antioquia Es por esto que la UNAL, con el fin de ayudar a su comunidad educativa y a su vez contribuir a la crítica situación de miles de afectados, programó varias jornadas de recolección de ayudas, que se realizarán el martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero.

La jornada será continua desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y tendrá lugar en ambas sedes: en la Sede El Volador en la Sala de Tenis de Mesa, Coliseo Deportivo; y en la Sede Robleto en el Sótano M10. El propósito es hacer la recolección de alimentos no perecederos, kits de aseo personal, elementos básicos de higiene y comida para mascotas. “La Universidad no solo cumple una misión académica, también debe hacer presencia en todos los territorios y más en momentos como estos en los que la sociedad debe ser solidaria con los damnificados. Son territorios, además, desde donde también provienen estudiantes de nuestra sede. Hablamos de un campus sustentable, del cuidado y de la permanencia, y eso excede los límites físicos de la sede. Esa visión de lo colectivo debe estar presente en todos lados”, dijo Juan Camilo de los Ríos Cardona, director de Bienestar en la UNAL Medellín. Entérese: Gobernación de Antioquia destina $70.000 millones para cubrir emergencias por lluvias en Urabá Por su parte, Mayra León, estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Sede Medellín y proveniente del norte del país, precisó: “Ver que la Universidad se moviliza es muy importante para quienes somos de estas regiones. No solo es una ayuda material, también es un mensaje de acompañamiento y de que no estamos solos. Nuestros territorios hacen parte de esta comunidad”. La Cruz Roja Colombiana será la encargada de recibir y direccionar las ayudas, por lo que se le recomienda a las personas que deseen donar, entregar productos que tengan fecha de vencimiento posterior a agosto de 2026. El viernes 27 de febrero, por medio de una acta institucional que garantice la transparencia de las donaciones, se hará la entrega de todos los víveres recolectados durante las tres jornadas. Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuáles son los municipios que se declararon en calamidad pública en Urabá?

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Murindó, Vigía del Fuerte, El Bagre, Zaragoza y Urrao son los municipios que padecen las emergencias más críticas, por lo que requieren una intervención urgente de las autoridades y los organismos de socorro.

¿Cómo puedo aportar a la situación en el Urabá?

Las personas interesadas en sumarse a esta causa pueden realizar sus donaciones a través de la plataforma https://presentes.co/dona, donde podrán registrar su aporte y sus datos completos.

¿De qué manera ayudar a los animales afectados en Urabá?