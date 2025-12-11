En sus primeras declaraciones desde Oslo, María Corina Machado promete que Venezuela será pronto un país “brillante, democrático y libre”

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó este jueves desde Oslo, en su primera aparición pública desde enero de este año, y luego de estar en la clandestinidad por más de 16 meses, que la “tiranía” en Venezuela llegará a su fin “muy pronto”. Desde el Parlamento noruego, en su intervención en inglés, Machado señaló: “He venido a recibir este premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela cuando llegue el momento oportuno”. Tras un viaje secreto digno de película, Machado, caraqueña y de 58 años, no alcanzó a llegar a la ceremonia para recibir su Premio Nobel de la Paz; en su lugar, su hija Ana Corina Sosa lo recogió.



La zozobra de su paradero y de si finalmente llegaría a Noruega se disipó en la noche del miércoles cuando se la vio saludar desde el balcón del Grand Hotel en Oslo a la multitud que la esperó durante varias horas antes que llegara. Además, dijo que en orden "para tener paz, se requiere democracia" y que por medio de esta se genera un sistema que permite la paz en una sociedad. También, reiteró que "no se puede tener democracia sin libertad. La libertad es una decisión individual, una decisión racional y son algunas de estas decisiones conscientes individuales que traen esa etapa colectiva que crea la fuerza, la fuerza y el coraje para luchar por la libertad". Tras su llegada a Oslo durante la madrugada, Machado se reencontró con su familia y con sus compatriotas venezolanos y otros simpatizantes que la esperaban con ansias desde las afueras del hotel. La líder opositora, en muestra de su carisma y cercanía con quienes la estaban esperando, sorteó a la seguridad noruega y abrazó a muchos de quienes se encontraban la multitud.

Durante su intervención en el Parlamento noruego, también confirmó que está “convencida de que la paz, al final, es un acto de amor. Y eso es lo que me trajo aquí. El amor de millones de venezolanos por nuestro país, por la libertad y por nuestros hijos”. En cuanto a los cuestionamientos sobre si está o no de acuerdo de una intervención militar por parte de EE. UU., Machado dijo que “Venezuela ya ha sido invadida por rusos, iraníes, Hezbolá, guerrillas colombianas...”. Haciendo referencia a que, desde hace mucho tiempo, el país y el pueblo venezolano ya se encuentra cooptado por distintas fuerzas militares internacionales y grupos criminales que han desplegado sus fuerzas en el territorio nacional.

La travesía: muestra del peligro de ser opositor en Venezuela

“Todo el que vive en Venezuela y quiere decir la verdad está en peligro”, dijo Machado, haciendo referencia a las condiciones de extremo peligro bajo las cuales logró viajar a Noruega. Según un reporte de Wall Street Journal, la caraqueña salió en medio de un operativo de alta complejidad que involucró el pasar inadvertida por 10 alcabalas (retenes) militares, una peluca y un viaje en lancha desde las costas venezolanas hasta Curazao. En este complejo viaje en lancha que realizó Machado a través del mar Caribe, ella y dos compañeros que la acompañaron, partieron en una lancha de pesca de madera a las 5 de la mañana. Su trayecto, muy delicado por las condiciones de fuertes vientos y un mar envalentonado, la llevó hasta las costas de la isla caribeña.



Lea aquí: Las historias detrás de los ocho Nobel de Paz que no fueron a recoger su premio en Oslo

Su regreso a Venezuela

A los cuestionamientos de su salida, se le sumaba la pregunta si, luego de lograrlo, regresaría a Venezuela. En entrevista con la BBC, María Corina aseguró que “por supuesto” regresaría y que sabe “exactamente los riesgos que está asumiendo”. Además, aseguró que “va a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa”. “Hasta hace poco pensaba que ese lugar era Venezuela; el lugar donde creo que debo estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo”, agregó. En los esfuerzos para salir de su país, en medio de una vigilancia y represión del régimen de Nicolás Maduro, María Corina tuvo la ayuda del gobierno de Estados Unidos. A través de una operación que se coordinó con las fuerzas armadas militares estadounidenses, la ganadora del Nobel, pasó inadvertida por los radares que, desde hace meses, detectan embarcaciones que transportan droga por la región.

“Coordinamos que ella iba a salir por una zona específica para que no volaran la embarcación”, le confirmó al Wall Street Journal una fuente cercana al operativo. Este despliegue armado por parte de Estados Unidos ya ha dejado 22 ataques reportados a embarcaciones que manejan y transportan el narcotráfico de la región; el número de fallecidos es de 86 personas. Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump informó que las fuerzas armadas de su país habían incautado un buque petrolero frente a las costas venezolanas. Esto se dio en medio de la salida de Machado y, en lo que pareciera ser, una muestra del incremento de presión que cada vez más ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores. “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela; un petrolero grande, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado”, expresó Trump en una rueda de prensa el día de ayer en Washington.

Lea también: EN VIVO: Rueda de prensa de María Corina Machado desde Oslo Preguntas frecuentes sobre el tema: