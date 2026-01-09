Denuncian demoras en proceso de liberación de presos políticos en Venezuela, ¿es viable una amnistía general?

El día de ayer se dio a conocer que diferentes presos políticos en Venezuela fueron liberados, entre ellos Rocío San Miguel y Javier Tarazona. Sin embargo, no han sido todos y aún quedan muchos por salir de las cárceles venezolanas, entre ellos el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa. En horas del mediodía de este pasado jueves, el jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunció que el régimen liberaría “un número importante” de presos políticos en los próximos días, una de esas personas que salieron de su reclusión fue Rocío San Miguel, profesora y defensora de derechos humanos, quien llevaba casi un año detenida en El Helicoide. No obstante, aún faltan nombres por conocerse y hay varios que, si bien se ha dicho que fueron liberados, todavía no.

Uno de ellos es Juan Pablo Guanipa, líder de la oposición venezolana y cercano a María Corina Machado, quien fue capturado a inicios del año pasado luego de estar varios meses en la clandestinidad, todavía no ha sido liberado. A través de un mensaje oficial en su cuenta oficial en X (antes Twitter), se dio a conocer que “5:00 a. m. hora Venezuela, Juan Pablo Guanipa no ha sido excarcelado” y que su hijo, Ramón Enrique Guanipa va camino a Caracas en “busca de respuestas sobre el estatus de su padre”.

Además, el mensaje también expresó que “cualquier nueva información la haremos saber por esta vía. Confirmaremos una eventual excarcelación una vez tenga contacto directo con Ramón Guanipa”. El abogado y porfesor Gonzalo Himiob, director de la ONG que se encarga de defender y promover los DDHH en Venezuela, aseguró que “8 a.m. Hasta esta hora en el Foro Penal sólo hemos podido confirmar la excarcelación de 8 presos políticos. Se han producido otras pocas, excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como tales”. Ha confirmado que el modus operandi del régimen en la liberación de los presos políticos ha sido, hasta el momento, muy “opaco”. Ha dicho, por ejemplo, que muchos de ellos no son liberados en los lugares en los que se encontraban encarcelados. “A los familiares y allegados de los presos. Al parecer la metodología de la excarcelación pasa por sacarlos del centro carcelario en vehículos con vidrios oscuros para luego dejarlos (libres) en otros lugares. Estén pendientes”, escribió Himiob en un mensaje a través de su cuenta de X.