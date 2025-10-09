x

Video | Bajo el agua y con una “sirena”: la particular entrevista en vivo de un presidente del Pacífico para proteger los océanos

El presidente de Palaos, Surangel Whipps Jr., mantuvo una charla submarina para crear conciencia sobre la importancia de proteger los océanos. Así fue la curiosa entrevista que aseguran fue la primera de su tipo.

  • La entrevista submarina del presidente de Palaos fue posible gracias a una tecnología llamada LiFi Talking Mask, que utiliza luz para transmitir sonido bajo el agua. FOTO: Tomada de Facebook, Office of the President, Republic of Palau
    La entrevista submarina del presidente de Palaos fue posible gracias a una tecnología llamada LiFi Talking Mask, que utiliza luz para transmitir sonido bajo el agua. FOTO: Tomada de Facebook, Office of the President, Republic of Palau
Agencia AFP
09 de octubre de 2025
bookmark

El presidente de Palaos, una pequeña nación insular del Pacífico, afirma ser el primer líder mundial en conceder una entrevista en vivo completamente sumergido bajo el agua.

En video: Captan a un tiburón ángel, uno de los más raros y amenazados del mundo

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de proteger el océano, Surangel Whipps Jr., quien lidera ese país insular de unos 17.600 habitantes, mantuvo la conversación con una “sirena” junto a una almeja gigante.

Su oficina informó esta semana que la charla submarina fue posible gracias a una tecnología llamada LiFi Talking Mask, que utiliza luz para transmitir sonido bajo el agua y promovida por el emprendedor social Gunter Pauli.

“Palaos organizó con éxito la primera conversación submarina en vivo en el mundo con un jefe de Estado”, dijo el gobierno.

Imágenes publicadas por el grupo Blue Economy de Pauli mostraron a Whipps con un equipo de buceo hablando con la “sirena”, quien en realidad es la nadadora olímpica y activista estonia Merle Liivand.

El audio de la entrevista, ligeramente distorsionado, sugiere que la tecnología aún podría estar en desarrollo.

Palaos es un archipiélago de unas 340 islas al este de Filipinas que es extremadamente vulnerable al aumento del nivel del mar. Whipps ha reconocido que algunos de los atolones de su país podrían perderse en los próximos años.

En declaraciones después de la inmersión, Whipps dijo que Palaos siempre ha creído en el uso sostenible de los océanos. “Está en nuestro ADN”.

El entonces presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, causó sensación en 2009 al celebrar una reunión del gabinete bajo el agua con funcionarios equipados con trajes de buceo.

En 2019, el expresidente de Seychelles, Danny Faure, realizó una entrevista desde una nave sumergible en el Océano Índico.

Siga leyendo: Acuerdo de París: el pacto climático que los gobiernos siguen incumpliendo

Preguntas sobre la nota:

¿Por qué el presidente de Palaos dio una entrevista bajo el agua?
Para crear conciencia sobre la necesidad de proteger los océanos y mostrar los efectos del cambio climático en los países insulares.
¿Quién acompañó al presidente durante la entrevista?
La “sirena” era la nadadora olímpica y activista Merle Liivand, conocida por sus campañas de limpieza marina.
¿Qué tecnología se usó para comunicarse bajo el agua?
Se utilizó la LiFi Talking Mask, que transmite sonido mediante luz en entornos submarinos.

