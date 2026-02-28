Paloma Valencia llena parque de Rionegro con discurso de seguridad y crítica a la Paz Total

En un evento multitudinario en el parque principal de Rionegro, más de 8.000 personas acompañaron a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, durante el cierre de campaña del senador Esteban Quintero. La concentración se convirtió en una de las más grandes de esta etapa electoral en el departamento. La aspirante estuvo acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, según los organizadores, se evidenció el respaldo ciudadano a su candidatura y a las listas al Congreso por el Centro Democrático. Desde la tarima, Valencia marcó el tono del evento con una frase que fue ovacionada por la multitud: “Rionegro está de pie. Y cuando Antioquia resiste, Colombia se salva”. Banderas, consignas y arengas acompañaron su intervención.

Seguridad y orden público, ejes centrales del discurso

Una parte central del discurso estuvo enfocada en la seguridad. La candidata se refirió a los recientes hechos de alteración del orden público, entre ellos el ataque en el sur de Bolívar que dejó 14 soldados heridos. En ese contexto, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el restablecimiento del orden en todo el territorio nacional.

Valencia aseguró que impulsará una “acción envolvente” con las Fuerzas Armadas para capturar a los grupos armados ilegales en los primeros meses de un eventual gobierno. También afirmó que una de sus primeras medidas será “recoger toda la coca que anda por las calles de Colombia” y evitar su presencia en parques, colegios y espacios públicos. Durante su intervención cuestionó la política de “paz total” y señaló que el país enfrenta un deterioro en seguridad, mencionando cifras como 40.000 muertos hasta el año pasado, de los cuales, según dijo, 21.000 serían jóvenes entre 14 y 25 años. Además, denunció la ocurrencia de cinco secuestros diarios en la vía Panamericana entre Cauca y Cali, con exigencias económicas de entre 40 y 50 millones de pesos a las familias.

¿Cómo propone combatir la pobreza y generar empleo?

En el frente económico, Valencia centró su mensaje en la lucha contra la pobreza y la generación de empleo. “Y la pregunta fundamental es ¿cómo uno acaba con la pobreza? ¿cómo le borramos de la cara de este país la pobreza?”, planteó ante los asistentes. La candidata sostuvo que la respuesta está en fortalecer el sector productivo, reducir impuestos y eliminar trabas para emprender. “Nosotros vamos a bajar los impuestos drásticamente y a quitar las trabas para que el que quiera sacar un negocio lo pueda hacer”, afirmó. Explicó que su propuesta no está dirigida únicamente a grandes empresarios, sino también a pequeños comerciantes e informales.

La candidata del Centro Democrático defendió el legado uribista y centró su discurso en seguridad y críticas a la política de “paz total”. FOTO CORTESÍA.

En ese sentido, anunció la creación de una “banca de oportunidades” que ofrecería crédito barato y efectivo para el señor del mango, la señora de las empanadas o del tinto. Asimismo, planteó que las Cámaras de Comercio se enfoquen en acompañar a los trabajadores informales con capacitación y oportunidades de formalización.