Las dos preguntas que debe responder con un “NO” para obtener la visa de EE. UU.

Bajo la administración de Donald Trump, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha implementado una nueva directiva que endurece los procesos para los solicitantes de visa de no inmigrante en todas las misiones diplomáticas del mundo. Esta medida busca cerrar la vía consular para quienes pretendan solicitar asilo una vez lleguen a territorio estadounidense.
De acuerdo con un cable diplomático filtrado por The Washington Post y las instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, los oficiales consulares ahora deben formular dos preguntas obligatorias que el solicitante debe responder verbalmente con un “no” para que el proceso de emisión del documento pueda continuar.
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Las preguntas son: “¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?” y “¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?”.
Si un solicitante responde afirmativamente (“sí”) a cualquiera de estas interrogantes, el funcionario consular tiene la instrucción de negar el documento de viaje de manera inmediata, sin importar las circunstancias particulares de la solicitud.