Estampida en medio de un acto político dejó 36 muertos, ¿qué la ocasionó?

Este sábado 27 de septiembre, una multitudinaria concentración política en Karur, estado de Tamil Nadu (India), terminó en tragedia. Al menos 36 personas perdieron la vida y otras 58 permanecen hospitalizadas tras una estampida registrada durante un mitin encabezado por Vijay, el popular actor tamil convertido en líder político y fundador del partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).
Entérese: Excanciller Leyva presenta denuncia contra Petro en Estados Unidos por “desestabilizar el Gobierno”
El legislador estatal V. Senthilbalaji informó a la prensa que los heridos están recibiendo atención médica y que se espera la llegada del ministro principal de Tamil Nadu, M.K. Stalin, para supervisar la situación.