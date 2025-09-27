x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estampida en medio de un acto político dejó 36 muertos, ¿qué la ocasionó?

Una estampida en un mitin político en Tamil Nadu dejó 36 muertos y 58 heridos, generando conmoción y reacciones oficiales.

  • La estampida en la India dejó 36 muertos. FOTO The Hindu.
    La estampida en la India dejó 36 muertos. FOTO The Hindu.
El Colombiano
El Colombiano
27 de septiembre de 2025
bookmark

Este sábado 27 de septiembre, una multitudinaria concentración política en Karur, estado de Tamil Nadu (India), terminó en tragedia. Al menos 36 personas perdieron la vida y otras 58 permanecen hospitalizadas tras una estampida registrada durante un mitin encabezado por Vijay, el popular actor tamil convertido en líder político y fundador del partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).

Entérese: Excanciller Leyva presenta denuncia contra Petro en Estados Unidos por “desestabilizar el Gobierno”

El legislador estatal V. Senthilbalaji informó a la prensa que los heridos están recibiendo atención médica y que se espera la llegada del ministro principal de Tamil Nadu, M.K. Stalin, para supervisar la situación.

¿Cómo ocurrió la estampida en Karur?

De acuerdo con reportes del diario de Nueva Delhi The Hindustan Times, la tragedia se produjo cuando miles de seguidores intentaron acercarse al escenario donde Vijay pronunciaba su discurso. La presión de la multitud derribó las barricadas de seguridad, lo que desató el caos.

Lea también: Desaparición de Angie Miller: el 23 de septiembre fue reportada como desaparecida, pero el mismo día hay registro de que fue capturada

Las autoridades estiman que más de 60.000 personas acudieron al mitin, el doble de lo previsto por los organizadores, lo que colapsó las medidas de control.

Testigos señalaron en declaraciones para medios internacionales que varios asistentes se desmayaron debido al calor y el hacinamiento. Ante la emergencia, Vijay detuvo su discurso, pidió calma y solicitó repartir agua entre la multitud.

Víctimas entre mujeres y niños

Entre los fallecidos hay niños y mujeres, un hecho que ha causado fuerte impacto a nivel nacional. Las imágenes del caos y el dolor de las familias afectadas se han viralizado en redes sociales, multiplicando la indignación y el debate sobre la organización de eventos políticos masivos en India.

Reacciones políticas y oficiales

El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó lo sucedido como “profundamente triste” en un mensaje en la red social X. “Mis pensamientos están con las familias que han perdido a sus seres queridos. Les deseo fortaleza en este difícil momento”, escribió el mandatario.

Puede gustarles: “Estoy escondido y pidiendo asilo político”: mánager de B King asegura que no regresará a Colombia por temor a su vida

Por su parte, M.K. Stalin, ministro principal de Tamil Nadu, expresó su pesar en X y aseguró haber ordenado la intervención inmediata de ministros y funcionarios para reforzar la atención médica a los afectados. Asimismo, anunció el envío de personal adicional desde la ciudad cercana de Tiruchirappalli para apoyar las labores de emergencia.

Impacto político y social en Tamil Nadu

La estampida ocurre en medio del ascenso político de Vijay, quien ha logrado movilizar multitudes en sus recientes apariciones.

Sin embargo, el trágico desenlace del mitin en Karur ha puesto en el centro del debate la seguridad en los eventos de campaña, así como la responsabilidad de las autoridades en la prevención de este tipo de desastres.

La conmoción por la muerte de decenas de seguidores amenaza con marcar un antes y un después en la política del sur de India.

Informése: “El derroche rompió la tesorería de la nación”: Álvaro Uribe analizó la situación económica del país en Congreso de Fenalco

Temas recomendados

Internacional
Política internacional
Política
Geopolítica
Campaña política
Asia
India
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida