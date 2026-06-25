¿Qué originó el terremoto en Venezuela? La explicación científica

Dos terremotos de magnitudes 7,1 y 7,5 con apenas 34 segundos de diferencia, desataron el terror en Venezuela, especialmente en las ciudades de Caracas y La Guaira, donde se concentra el mayor número de afectados con más de mil heridos y 164 muertos hasta el momento. Los movimientos telúricos ocurrieron durante la noche de este miércoles 24 de junio y provocaron importantes daños en infraestructuras y centros recreativos. El primer sismo se presentó a las 18H04 (22H04 GMT) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Puede leer: ¿Sabe cómo reaccionar ante un terremoto? Estas son las recomendaciones de seguridad Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se...