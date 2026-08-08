¿En qué se invertirán los 1.000 millones de dólares que EE.UU. entregará al Gobierno De la Espriella?

A unas horas de que Abelardo de la Espriella jurara como presidente de Colombia para el período 2026-2030, el gobierno de Donald Trump anunció un paquete de ayudas desde Estados Unidos por un monto de 1.000 millones de dólares, además de revisar aranceles. Este dinero tendría diferentes énfasis en seguridad, infraestructura y asistencia humanitaria. El anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. fue celebrado por el gobierno de De la Espriella, además de que significó un alivio en una relación bilateral que estuvo marcada por diferentes momentos de tensión durante la administración saliente.

Esas ayudas por ese monto representa un hito en la historia colombiana ya que desde el lanzamiento del Plan Colombia no se ve una cooperación de tal magnitud. Ante la importancia del monto, la cooperación económica ya tendría una hoja de ruta, según lo dejó saber la Embajada de Estados Unidos en Colombia.

Las prioridades de los 1.000 millones de dólares que EE.UU le dará a Colombia

El eje central de la ayuda estadounidense para Colombia radica en la seguridad y la lucha contra el narcoterrorismo. Desde la Casa Blanca se ha enfatizado en que se quiere fortalecer la fuerza pública y optimizar el gasto de defensa de Colombia para hacerlo más eficiente, incorporar tecnología militar avanzada y realizar operaciones coordinadas entre las fuerzas de ambos países. Lea también: Gobierno Trump anuncia US$1.000 millones de apoyo a gobierno de De la Espriella y promete revisar aranceles Otra de las acciones que se espera ejecutar con dicha cooperación es congelar activos financieros y enjuiciar a las personas que sostienen y financian a las organizaciones delictivas transnacionales y terroristas extranjeras. La ayuda económica se invertirá en recuperar y consolidar la presencia del Estado en zonas antes dominadas por grupos armados, financiando programas que van desde el desminado humanitario hasta el reforzamiento de la justicia y proyectos de inversión económica regional. Asimismo, según lo plantea Estados Unidos, se desea expandir de forma significativa las operaciones de erradicación de cultivos de coca e interceptación de cocaína y coordinar acciones para controlar las fronteras y frenar el flujo de inmigración ilegal. El paquete de cooperación no solo incluye el eje de seguridad. Para ayudar a la estabilidad de la economía y un impulso al comercio y a la infraestructura se espera con ese paquete fortalecer la generación y distribución energética, y analizar oportunidades de inversión en minerales críticos.

Otro plan es el de facilitar a conexión de pequeñas y medianas empresas colombianas de los sectores agroindustrial, manufacturero y de servicios tecnológicos con compradores estadounidenses, e integrarlas en sus cadenas de suministro. Con estos recursos se esperan inversiones en la actualización de la red digital, portuaria y de energía, como el desarrollo conjunto de proyectos de energía nuclear para aplicaciones civiles con fines pacíficos. El paquete incluye un punto de mitigación al Fenómeno de El Niño ya que se destinaría fondos para ayudar a las comunidades colombianas a recuperarse de inundaciones y sequias.

Lo que falta para que el anuncio de Trump se haga realidad

Aunque el Departamento de Estado hizo el anuncio, la destinación de ese dinero tiene un obstáculo de carácter legislativo ya que el paquete de ayuda de 1.000 millones de dólares debe ser formalmente aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Debido a que el Departamento de Estado lo ha presentado como una “intención” o “plan” en estrecha colaboración con el legislativo estadounidense, los recursos no se liberarán hasta que completen todo el curso de aprobación en el capitolio de Estados Unidos. Siga leyendo: De la Espriella confirmó que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, ¿cómo funciona esta alianza? Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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