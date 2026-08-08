¿En qué se invertirán los 1.000 millones de dólares que EE.UU. entregará al Gobierno De la Espriella?

A unas horas de que Abelardo de la Espriella jurara como presidente de Colombia para el período 2026-2030, el gobierno de Donald Trump anunció un paquete de ayudas desde Estados Unidos por un monto de 1.000 millones de dólares, además de revisar aranceles. Este dinero tendría diferentes énfasis en seguridad, infraestructura y asistencia humanitaria.
El anuncio del Departamento de Estado de EE.UU. fue celebrado por el gobierno de De la Espriella, además de que significó un alivio en una relación bilateral que estuvo marcada por diferentes momentos de tensión durante la administración saliente.