Gobernador Rendón alerta un “reacomodo criminal” por traslado de 103 cabecillas de Itagüí

El traslado de 103 cabecillas de organizaciones criminales que permanecían recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí abrió un nuevo capítulo en la lucha contra las estructuras delincuenciales que tienen presencia en Medellín y otros municipios de Antioquia.
Tras conocerse el movimiento de los internos hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país, el gobernador, Andrés Julián Rendón, lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir ahora en las calles.
A través de su cuenta oficial de X, el mandatario señaló que la salida de estos presos de la cárcel de Itagüí “obliga a la Fuerza Pública a estar en máxima alerta”, al considerar que las organizaciones a las que pertenecen podrían intentar reorganizarse.
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