Gobernador Rendón alerta un “reacomodo criminal” por traslado de 103 cabecillas de Itagüí

El traslado de 103 cabecillas de organizaciones criminales que permanecían recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí abrió un nuevo capítulo en la lucha contra las estructuras delincuenciales que tienen presencia en Medellín y otros municipios de Antioquia. Tras conocerse el movimiento de los internos hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país, el gobernador, Andrés Julián Rendón, lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir ahora en las calles. A través de su cuenta oficial de X, el mandatario señaló que la salida de estos presos de la cárcel de Itagüí “obliga a la Fuerza Pública a estar en máxima alerta”, al considerar que las organizaciones a las que pertenecen podrían intentar reorganizarse. Lea más: Alias ‘Douglas’ y ‘Carlos Pesebre’, entre los trasladados de la cárcel de Itagüí

“Estas estructuras, que delinquen en Medellín y otros municipios de Antioquia, intentarán reorganizarse. Ya lo han hecho en el pasado”, escribió Rendón, en un mensaje en el que planteó además una estrategia de persecución contra quienes continúan en libertad. El pronunciamiento se da a raíz del operativo penitenciario de gran magnitud que tuvo entre sus protagonistas a varios de los principales cabecillas que participaron en la denominada mesa de paz urbana durante el Gobierno de Gustavo Petro.

Rendón pide ir detrás de quienes siguen libres

A su vez, el gobernador planteó que el traslado de los cabecillas no puede significar que se baje la guardia frente a las estructuras criminales que operan fuera de las cárceles. En ese sentido, aseguró que existe un grupo de integrantes de esas organizaciones que permanecen en las calles y que ya han sido identificados por las autoridades de inteligencia y los organismos judiciales.

“Hay un solo camino: neutralizarlos, bien por la vía de las armas, bien por la justicia”, afirmó Rendón, quien pidió utilizar las capacidades del Estado para ubicar y capturar a quienes continúan delinquiendo. El mandatario cerró su publicación con un llamado que denominó “Operación Cazador Antioquia — OCA”, una expresión con la que busca poner el foco en la persecución de los integrantes de las estructuras criminales que permanecen en libertad. La advertencia cobra especial relevancia porque, aunque los principales jefes fueron sacados de la cárcel de Itagüí, el traslado no implica la desaparición de las organizaciones que lideraban.

Algunos de los capos trasladados

Entre los internos trasladados aparecen algunos de los nombres más conocidos de la criminalidad del Valle de Aburrá y de la mesa de conversaciones que funcionó desde la cárcel de Itagüí. Entérese: ¿Qué pasó en el primer consejo de seguridad del presidente De la Espriella en Cali? Estos fueron los temas El gobernador había confirmado entre los trasladados a alias ‘Carlos Pesebre’, ‘Douglas’ y ‘El Indio’. También se conoció que entre los reubicados estaría el exparamilitar Hernán Giraldo. Uno de los casos que más atención generó fue el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, señalado como uno de los principales cabecillas de La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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