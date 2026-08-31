¿Cómo un glaciar provocó una tragedia tan grande en Nepal-Tíbet? El análisis científico de las causas

La avalancha ocurrida la semana pasada en la frontera entre Nepal y China ha dejado al menos de 939 muertos y 3.925 desaparecidos, según un nuevo balance entregado por el primer ministro nepalí, Balendra Shah.
“Nuestro país se enfrenta a un desastre natural de una magnitud inimaginable y desgarradora”, declaró Shah, “pero avanzamos con determinación para proteger la vida de los ciudadanos”.
Las imágenes del alud son tan impresionantes que incluso pueden confundirse con imágenes generadas por inteligencia artificial. Y ocurre en un momento en el que el mundo se encuentra vulnerable, debido a que se han registrado múltiples sismos en el último año y se aproxima un fenómeno de El Niño “muy fuerte” en países como Colombia, que fue uno de los que vivió recientemente un terremoto de magnitud 7,4.