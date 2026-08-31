MinDefensa confirma que en operación contra disidencias en Guaviare murieron tres menores de edad; otros 7 disidentes fueron dados de baja

Un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de ‘Calarcá’, dejó 10 integrantes muertos, entre ellos, tres menores de edad y un capturado.
De acuerdo con las autoridades, el operativo permitió afectar de manera estratégica a esta estructura armada en una zona selvática de difícil acceso.
Sin embargo, el balance de la operación tuvo un elemento que generó especial preocupación. El Instituto de Medicina Legal estableció que tres de los integrantes que murieron durante el operativo eran menores de edad.
Frente a esta situación, las autoridades señalaron que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra.
A través de un comunicado del Ministerio de Defensa, liderado por el ministro Jorge Mora, señaló: “Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y las demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan”.