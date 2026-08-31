MinDefensa confirma que en operación contra disidencias en Guaviare murieron tres menores de edad; otros 7 disidentes fueron dados de baja

Un operativo conjunto de las Fuerzas Militares y la Policía contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de ‘Calarcá’, dejó 10 integrantes muertos, entre ellos, tres menores de edad y un capturado. De acuerdo con las autoridades, el operativo permitió afectar de manera estratégica a esta estructura armada en una zona selvática de difícil acceso. Sin embargo, el balance de la operación tuvo un elemento que generó especial preocupación. El Instituto de Medicina Legal estableció que tres de los integrantes que murieron durante el operativo eran menores de edad. Frente a esta situación, las autoridades señalaron que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra. A través de un comunicado del Ministerio de Defensa, liderado por el ministro Jorge Mora, señaló: “Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y las demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan”.

El ministro señaló que, como resultado de la operación, se neutralizaron diez integrantes de la estructura armada, “todos ellos combatientes”. Además, fue capturado otro integrante y recuperado un menor de edad que se encontraba “en función continua de combate”, a quien posteriormente le fueron restablecidos sus derechos. En el lugar del bombardeo, las autoridades también incautaron abundante material de guerra: 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones. Mora aseguró que las minas antipersona estaban destinadas a ser utilizadas en territorio colombiano y advirtió sobre el riesgo que representaban tanto para la población civil como para los integrantes de la Fuerza Pública. “El sitio del bombardeo se incautó abundante material de guerra”, señaló el ministro, quien además aseguró que “la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante su planeamiento y la ejecución”. Entre tanto, señaló que mantendrá las operaciones contra las estructuras armadas ilegales, “incluso en zonas selváticas de difícil acceso, bajo el cumplimiento de la ley y los protocolos establecidos”.

De la Espriella respaldó la operación

Tras esto, el jefe de Estado se pronunció sobre el operativo y manifestó su respaldo a las acciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, afirmó el mandatario. También se refirió al reclutamiento de menores por parte de estas estructuras. “Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Humanitario”, sostuvo.

Finalmente, el presidente aseguró que mantendrá su política de confrontación contra estas organizaciones: “No descansaré hasta reconstruir los valores de La Patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”.

Las cifras que reveló Medicina Legal

En cuanto a los operativos que se realizaron durante el gobierno de Gustavo Petro, 62 menores de edad murieron en operaciones militares, según cifras de Medicina Legal reveladas por su director, Ariel Emilio Cortés, en entrevista con Blu Radio. El dato fue conocido luego de que el instituto confirmara que tres menores se encontraban entre las personas fallecidas en el más reciente bombardeo de la Fuerza Pública en Guaviare. De acuerdo con Cortés, durante el gobierno de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad. En contraste, durante la administración de Petro, el Instituto contabilizó 458 personas fallecidas en este tipo de operaciones, entre ellas 62 menores de edad. Lea también: Los otros 5 funcionarios atornillados de Petro que fueron declarados insubsistentes Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: