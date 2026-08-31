Volcán Puracé en alerta naranja tras registrar 472 sismos en las últimas horas y emisiones de ceniza

Un ‘enjambre sísmico’ mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de Totoró y otras zonas del Cauca, luego de que durante el fin de semana se registrara una seguidilla de movimientos telúricos en inmediaciones del volcán Puracé.

La situación llevó a la instalación de un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, con participación de autoridades municipales y departamentales, organismos de socorro y delegados del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con el propósito de evaluar el comportamiento sísmico y sus posibles efectos en la población.

De acuerdo con el reporte más reciente del SGC, se han registrado alrededor de 472 sismos asociados al fracturamiento de roca, localizados principalmente entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán Puracé, a profundidades de entre 8 y 12 kilómetros respecto a su cima.