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Volcán Puracé en alerta naranja tras registrar 472 sismos en las últimas horas y emisiones de ceniza

La seguidilla de movimientos telúricos registrada en Totoró, Cauca, mantiene la atención de las autoridades.

  • El volcán Puracé permanece en alerta naranja mientras las autoridades monitorean el enjambre sísmico registrado en Totoró, Cauca. Foto: Servicio Geológico Colombiano. FOTO: @deZabedrosky vía X.
    El volcán Puracé permanece en alerta naranja mientras las autoridades monitorean el enjambre sísmico registrado en Totoró, Cauca. Foto: Servicio Geológico Colombiano. FOTO: @deZabedrosky vía X.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Un ‘enjambre sísmico’ mantiene en alerta a las autoridades y habitantes de Totoró y otras zonas del Cauca, luego de que durante el fin de semana se registrara una seguidilla de movimientos telúricos en inmediaciones del volcán Puracé.

La situación llevó a la instalación de un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo, con participación de autoridades municipales y departamentales, organismos de socorro y delegados del Servicio Geológico Colombiano (SGC), con el propósito de evaluar el comportamiento sísmico y sus posibles efectos en la población.

De acuerdo con el reporte más reciente del SGC, se han registrado alrededor de 472 sismos asociados al fracturamiento de roca, localizados principalmente entre 10 y 15 kilómetros al nororiente del volcán Puracé, a profundidades de entre 8 y 12 kilómetros respecto a su cima.

De estos eventos, 18 tuvieron magnitudes iguales o superiores a 2 y al menos siete fueron reportados como sentidos por habitantes de Puracé, Totoró, Sotará y Popayán

Lea aquí: Volcán Puracé mantiene alerta Naranja tras siete emisiones de ceniza

Entre los movimientos de mayor magnitud se destacan tres registrados el 29 de agosto, de 3,9, 4,1 y 4,3, respectivamente.

¿El enjambre sísmico está relacionado con el volcán Puracé?

La cercanía de los movimientos telúricos con el volcán Puracé generó inquietud entre los habitantes. El SGC explicó que los sismos corresponden a eventos asociados al fracturamiento de roca, mientras que también continúa registrándose una señal de tremor bajo el cráter del volcán.

El organismo señaló que, además de la actividad sísmica, se mantienen otros cambios en los parámetros monitoreados, entre ellos emisiones de dióxido de azufre (SO₂), un aumento en la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo y un proceso de deformación lenta en el sector entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.

El volcán Puracé permanece en alerta naranja, debido a cambios importantes en los parámetros monitoreados. El SGC señaló que los valores registrados durante las últimas semanas corresponden a los máximos alcanzados y superan ampliamente las líneas base de comportamiento.

Por el momento, no se contempla una evacuación de las comunidades ubicadas en las zonas cercanas al volcán, aunque las autoridades mantienen vigilancia permanente.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué está pasando en cerca del volcán Puracé?
Totoró registra un enjambre sísmico con cientos de movimientos, varios de ellos superiores a magnitud 3 y uno de 4,3. Las autoridades mantienen monitoreo permanente y evalúan las afectaciones ocasionadas en algunas viviendas y establecimientos educativos.
¿El enjambre sísmico en Totoró está relacionado con una posible erupción del volcán Puracé?
Hasta ahora, las autoridades no relacionan directamente el enjambre sísmico con una erupción del Puracé. Los expertos señalaron que los movimientos estarían asociados con la dinámica de fallas geológicas locales, mientras continúa la vigilancia del volcán.
¿Qué hacer durante un temblor en Totoró o cerca del volcán Puracé?
Durante un temblor, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y ubicarse en un lugar seguro. Después, se deben seguir las indicaciones de las autoridades y consultar únicamente canales oficiales.

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