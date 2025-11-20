Polémica en Francia por advertencia militar de “sacrificios” ante amenaza de Rusia

Las palabras del jefe del Estado Mayor del Ejército francés, Fabien Mandon, encendieron el debate político en Francia luego de que instara al país a prepararse para eventuales “sacrificios” en el contexto de la tensión con Rusia.
Conozca: Cuando el cielo perdió a su coloso Antonov An-225: así fue la trágica destrucción del avión de carga más grande del mundo
Durante su intervención en el congreso de la Asociación de los Alcaldes de Francia (AMF), el general advirtió que incluso escenarios extremos, como “perder a nuestros hijos”, deben contemplarse para disuadir a Moscú, declaraciones que rápidamente provocaron cuestionamientos desde la izquierda radical y la ultraderecha.