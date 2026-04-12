Perú elige entre 35 candidatos a su noveno presidente en 10 años

Los peruanos, en un clima de agotamiento por el crimen y la inestabilidad política, eligen este domingo a un nuevo presidente entre 35 candidatos, en unos comicios empañados por retrasos en la apertura de algunas mesas de sufragio que obligaron a extender los horarios de votación.

Perú, con sufragio obligatorio, ha tenido ocho presidentes desde 2016, la mitad de ellos destituidos por un parlamento que concentra el rechazo de la población.

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La jornada comenzó a las 7:00 a. m. hora local, pero varios puestos de votación de la capital continuaban cerrados al mediodía, mientras cientos de votantes hacen filas y algunos denuncian un supuesto fraude bajo un clima caluroso y húmedo.

“Hay adultos mayores, personas que han venido con sus bebés en brazos, y no han abierto las mesas”, dijo disgustada a la AFP la votante Elva Ramos, de 49 años, en el turístico distrito de Miraflores.

La autoridad electoral amplió una hora más el plazo para votar, hasta las 6:00 p. m. hora local.

Buena parte de los peruanos no confía en sus políticos, a quienes responsabilizan de la peor ola criminal desde el conflicto del Estado peruano con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000).

“Todo está pésimo. La delincuencia nos dominó y prácticamente ya acabó con nosotros”, dijo Raúl Cabana, obrero de 45 años, quien votó cerca del centro de Lima.