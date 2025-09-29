Pena de muerte para exministro de Agricultura en China tras recibir sobornos por 38 millones de dólares

El exministro chino de Agricultura, Tang Renjian, fue condenado a muerte este domingo por corrupción, con aplazamiento condicional de la ejecución de la pena de dos años. La sentencia fue emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Changchun, en la provincia de Jilin, e incluye la confiscación de todos sus bienes y la privación de sus derechos políticos de por vida. Entérese: Justicia francesa condenó al expresidente Nicolas Sarkozy a 5 años de prisión Tang aceptó sobornos en efectivo y bienes por un monto total de más de 268 millones de yuanes (38 millones de dólares, 32 millones de euros) de 2007 a 2024, precisó el tribunal en un comunicado.

Según el fallo, utilizó sus cargos en distintas etapas de su carrera para beneficiar a individuos y departamentos en negocios, contratación de proyectos y ascensos de personal, a cambio de recibir dinero y favores. Estos sobornos “causaron pérdidas muy graves para los intereses del Estado y del pueblo, y justificaban por lo tanto la pena de muerte”, según el comunicado sobre el tema. El tribunal señaló, sin embargo, que el acusado confesó sus “crímenes”, mostró arrepentimiento y devolvió parte de los bienes obtenidos, factores que permitieron imponer la suspensión de la ejecución. En el sistema judicial chino, esa figura suele implicar que, si no comete nuevos delitos durante dos años, la pena se conmute a cadena perpetua.

La campaña anticorrupción de China

La condena es la última de una amplia campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012, que ha llevado a la caída de altos funcionarios tanto civiles como militares. Los partidarios de esta campaña afirman que favorece una gobernanza más transparente, pero sus críticos sostienen que también se convierte en una herramienta para eliminar rivales políticos y consolidar poder en la cúpula del Partido Comunista. Antes de ser ministro de Agricultura (2020-2024), Tang fue gobernador de la provincia de Gansu, en el noroeste de China, y vicepresidente de la región autónoma de Guangxi, en el sur. Su investigación disciplinaria comenzó en mayo de 2024, cuando los órganos de control del Partido lo acusaron de “violaciones graves de disciplina y ley”.