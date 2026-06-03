Video | Pasajero intentó abrir una puerta y obligó a desviar el avión a Miami

La tripulación y los pasajeros del vuelo 3345 de Frontier Airlines vivieron momentos de pánico luego de que un usuario con comportamiento agresivo intentara abrir una de las puertas del avión porque “se quería bajar”. El caso ocurrió este domingo, cuando la aeronave cubría la ruta entre San Juan (Puerto Rico) y Chicago, pero unos 45 minutos después del despegue se registraron disturbios a bordo provocados por este hombre, identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años. Además de intentar manipular una salida de emergencia, el pasajero habría estrangulado a un auxiliar de vuelo que se encontraba fuera de servicio.

Los videos publicados en redes sociales muestran los momentos de tensión vividos durante el incidente. En las imágenes se observa al hombre siendo reducido por varios pasajeros, entre ellos Josh Longood, expeleador de Artes Marciales Mixtas (MMA) y cinturón negro de jiu-jitsu brasileño (hombre con camiseta negra), con el fin de evitar una tragedia que comprometiera la seguridad de todos los ocupantes de la aeronave.