Los retos con los que empieza el nuevo Congreso de la República

Este lunes, cuando comiencen las sesiones del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, comenzará una nueva etapa para el trámite de la tradicional agenda legislativa con la que llegará el nuevo gobierno nacional, pero también la apuesta de alcanzar a tramitar y aprobar reformas que al menos en los últimos 20 años no se han podido conseguir, como son la política, la judicial y una que se quedó a mitad de camino, la reforma a la salud. Este Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, tendrá como bancada mayoritaria a la que será la oposición, el Pacto Histórico, que en marzo pasado, cuando se eligió el Congreso, se daba que seguiría como bancada de gobierno, tal y como pasó con el mandato de Gustavo Petro. En esa misma orilla de la oposición estarán los grupos que hasta hoy fueron gobierno, la Alianza Verde y los indígenas. En virtud del estatuto de la oposición, la fórmula presidencial perdedora en la segunda vuelta, Iván Cepeda y Aida Quilcué, tendrán curul en el Senado y la Cámara, respectivamente.

En lo legislativo, lo primero que deberá estudiar y tramitar este Congreso serán los proyectos claves del Gobierno de ADLE, comenzando por la reforma tributaria que ya anunció el ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez, esto con el propósito de conseguir recursos para tapar el hueco fiscal con el que recibe el mandato. Pero acá es donde está parte de ese reto, el ministro saliente de Hacienda, Germán Ávila, ya anunció que este 20 de julio la administración Petro radicará la reforma tributaria, lo que haría más complejo el trámite de la que llevará ADLE, por cuanto la oposición defenderá la propuesta de Petro. También, desde septiembre hasta noviembre, el Congreso de la República deberá tramitar el presupuesto general de la nación para 2027. Tradicionalmente, el gobierno saliente es el que le deja al gobierno entrante el presupuesto de su primer año de gobierno, porque las modificaciones a las partidas se podrán hacer, pero el monto se debe mantener. De acuerdo al anteproyecto ya radicado, este monto estaría en 597 billones de pesos.

El otro foco legislativo de especial interés en el Congreso será el Plan Nacional de Desarrollo de la Patria Milagro, en donde el presidente Abelardo De La Espriella espera que queden incorporadas sus principales propuestas, en las cuales además espera que se le den las tradiciones facultades especiales que el Congreso de la República le da a los presidentes, para lograr entre otras, la posibilidad de eliminar entidades como ministerios que por la vía de los decretos no puede y que por necesidad no alcanza a esperar a que el propio Congreso las tramite vía ley. El saliente senador Carlos Fernando Motoa considera que nuevamente este Congreso deberá volver a poner atención a reformas como la política y la de justicia, pero es claro en advertir que por un lado por ahora no es un afán del presidente De La Espriella, como también que las mismas para que salgan tendrán que llegar al Congreso con una muy grande concertación de todos los sectores interesados. El exsenador de Cambio Radical estima que no ve al gobierno nacional tramitando de entrada una reforma a la salud como lo insistió en dos ocasiones Petro, pero que las mismas se hundieron. Llegarán a su trámite reformas en materia de seguridad y de paz, esto ante los anuncios del presidente electo de modificar, por ejemplo, la figura del comisionado de paz y la paz total, que, a propósito, fue una de las primeras leyes que le salió a Petro. Por ahora, aún es igualmente una expectativa lo que pasará, legislativamente, con la Justicia Especial de Paz, esto porque la misma se creó por una reforma constitucional que le dio vida por 15 años, entre 2017 y 2032. Si ADLE desea acabar esa institucionalidad, lo tendrá que hacer por la misma vía en que fue creada, una reforma a la Constitución Política, lo cual obliga a que tenga 8 debates, es decir, dos vueltas.