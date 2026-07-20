Los retos con los que empieza el nuevo Congreso de la República

Este lunes, cuando comiencen las sesiones del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, comenzará una nueva etapa para el trámite de la tradicional agenda legislativa con la que llegará el nuevo gobierno nacional, pero también la apuesta de alcanzar a tramitar y aprobar reformas que al menos en los últimos 20 años no se han podido conseguir, como son la política, la judicial y una que se quedó a mitad de camino, la reforma a la salud.
Este Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, tendrá como bancada mayoritaria a la que será la oposición, el Pacto Histórico, que en marzo pasado, cuando se eligió el Congreso, se daba que seguiría como bancada de gobierno, tal y como pasó con el mandato de Gustavo Petro. En esa misma orilla de la oposición estarán los grupos que hasta hoy fueron gobierno, la Alianza Verde y los indígenas. En virtud del estatuto de la oposición, la fórmula presidencial perdedora en la segunda vuelta, Iván Cepeda y Aida Quilcué, tendrán curul en el Senado y la Cámara, respectivamente.