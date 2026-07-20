Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 26 minutos
bookmark

Visita del presidente electo Abelardo de la Espriella al Túnel del Toyo

hace 26 minutos

Luego del desfile militar del 20 de Julio el mandatario electo se traslada a esta importante obra de infraestructura para el departamento en compañia del Gobernador de Antioquia y el Alcalde de Medellín....

Todos los videos

Ver más