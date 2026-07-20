Antioquia celebra el 20 de julio en el Toyo: “Es el símbolo de la resistencia paisa”

El sábado 27 de junio, mientras el país estaba pendiente del partido Colombia-Portugal en el Mundial, el presidente electo Abelardo De la Espriella visitó la Basílica Menor del Señor de los Milagros en San Pedro (Norte de Antioquia), para agradecer por su triunfo en segunda vuelta. Se encontró con el gobernador Andrés Julián Rendón, conversaron unos minutos y se despidieron. A la salida, Rendón le entregó al jefe de seguridad de De la Espriella la invitación para conmemorar el 20 de julio en Antioquia. El presidente electo, que ya se había ido, regresó a los tres minutos y le respondió al gobernador: “Hombre, acabo de recibir esta invitación, me parece muy potente, yo quiero estar allá”. Así se concretó el evento en el que el departamento conmemorará hoy el grito de Independencia, celebración que comenzará con un desfile militar en Medellín y luego tendrá su acto central en el túnel del Toyo, la megaobra que los antioqueños se echaron al hombro tras la negativa del gobierno de Gustavo Petro para financiarla. En la segunda vuelta, Antioquia le dio a De la Espriella el 65% de los votos del departamento y casi el 17% de todo su caudal nacional. En entrevista con EL COLOMBIANO, Rendón explica las cinco propuestas que le presentará al presidente electo para recuperar al país en 100 días y cuenta lo que viene para el departamento con el nuevo Gobierno Nacional.

¿Cómo fue el encuentro con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en San Pedro de los Milagros?

“La secretaria de Salud de Antioquia, quien es cercana al presidente electo, me contó el viernes previo que él venía y que solicitaban apoyo logístico con unas ambulancias. Manifesté que estábamos listos para colaborar en lo que necesitara. En la tarde, su secretaria privada me escribió para invitarme a acompañarlo al día siguiente en San Pedro de los Milagros. En mi casa siempre me enseñaron con muchos dichos cosas muy potentes; lo primero que pregunté era si había un espacio muy cerrado o de verdad necesitaban al gobernador de Antioquia, porque yo me guío mucho por esta premisa: pollo peletas, donde no te llamen, no te metas. Me confirmaron que el presidente, a pesar de tener una acción de gracias muy intima, quería que lo acompañamos. Nos encontramos allá y fue un encuentro muy cordial. Tuve la ocasión de manifestarle las tres preocupaciones principales que demandarán mayor atención del gobierno entrante en Antioquia: la seguridad, la salud y la instalación de los equipos electromecánicos en el Toyo. Nos despedimos, yo le entregué al jefe de seguridad la invitación para el 20 de julio. Él ya se había ido a los dos o tres minutos, incluso se devuelve el presidente Abelardo y me dice, ‘Hombre, acabo de recibir esta invitación, esto me parece muy potente, yo quiero estar allá”.

¿El presidente electo eligió venir a Antioquia a respaldar lo que se ha hecho en el túnel del Toyo?

“Viene a apoyarnos en lo que se convirtió en un mantra para millones de colombianos: que si Antioquia resistía, Colombia se salvaba. El símbolo de nuestra resistencia, por todo lo que nos tocó luchar, fue la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo. Creo que ese simbolismo de conmemorar la fiesta nacional en esta obra, tan importante para el departamento y el país, lo motivó mucho. Le agradecemos que nos acompañe”.

¿Cómo siente que será el cambio con el nuevo gobierno y el nuevo presidente para Antioquia, considerando las dificultades del pasado?

“En el ejercicio de este gobierno he aprendido que uno debe avanzar a pesar del Gobierno Nacional. Si se cuenta con su ayuda, mucho mejor, pero Antioquia ha logrado sacar adelante sus proyectos en medio de un entorno hostil y difícil. Por supuesto, el apoyo del presidente y de su gabinete facilita la gestión en las regiones. Nosotros le planteamos cinco puntos fundamentales que permitirán acumular victorias tempranas en sus primeros 100 días de mandato, comenzando por la seguridad. Sabe usted que Petro nunca quiso bombardear a Calarcá. Definimos 19 objetivos de alto valor para que se reanuden los bombardeos estratégicos contra las estructuras criminales en Antioquia, como los frentes 36 y cuarto. También planteamos una hoja de ruta para implementar la aspersión de cultivos ilícitos con drones en el enclave cocalero que tenemos entre el Nordeste, el Bajo Cauca y el Norte del departamento. Antioquia pasó de tener 900 hectáreas de coca en 2013 a más de 20.000 en la actualidad”.

Menciona bombardear a alias ‘Calarcá’, pero él delinque principalmente en los Llanos Orientales. ¿Cómo afectará esto a la región?

“El objetivo es atacar a sus estructuras y mandos en la región, como alias ‘Primo Gay’, alias ‘Chejo’ y alias ‘Samantha’. Son 19 objetivos de alto valor que incluyen a las Farc, el Eln y el Clan del Golfo. También está alias ‘El Montañero’, cabecilla de ‘El Mesa’. Este grupo utiliza armamento de largo alcance y tiene capacidad de aliarse con el Eln y las Farc para combatir al Clan del Golfo en varias zonas. Es necesario que se les recategorice como Grupo Armado Organizado para que reciban todo el poder de fuego de la Policía y de las Fuerzas Militares, incluyendo la posibilidad de bombardeos. Estas son decisiones que un presidente con determinación puede tomar fácilmente para combatir el crimen”.

¿Ya le presentó estas propuestas o tendrán una reunión explícita para este empalme?

“El 21 de julio, un día después de la fiesta nacional, tendremos aquí la reunión de empalme regional. Están invitados el alcalde de Medellín, los otros 124 alcaldes del departamento y el gobierno de Antioquia. Allí plantearemos estas cinco victorias tempranas. Además, cada subregión tendrá un alcalde portavoz para esbozar sus prioridades. Haremos énfasis en proyectos regionales estratégicos, entendiendo que el gobierno entrante lo dejaron en los rines, no se puede decir que lo dejaron con la olla raspada, es que ni ollas van a encontrar. Lo que le estamos proponiendo no demanda erogación fiscal alguna, pero daría un aire de esperanza muy potente a Antioquia y al país”.

¿Cuáles son los otros puntos de esa hoja de ruta?

“Los otros temas corresponden a infraestructura, autonomía energética, autonomía fiscal y política social. En infraestructura tenemos dos solicitudes puntuales. La primera es la formalización de un acta sobre el corredor férreo, que recibimos en 2016 pero que no se ha concretado; esto nos permitiría abrir en octubre o noviembre la licitación para rehabilitar la vía férrea entre Bello y Puerto Berrío. La segunda es que el Ministerio de Cultura otorgue el aval técnico para rehabilitar el Túnel de la Quiebra que construyó el gran Alejandro López para hacer tránsito con un ferrocarril rehabilitado. Son dos trámites administrativos en los ministerios de Transporte y Cultura que podrían resolverse el mismo 7 de agosto”.

¿También hay una propuesta para incentivar la inversión privada en las obras del departamento?

“Proponemos apoyar un proyecto de ley en curso en el Congreso que modifica la ley de concesiones. Actualmente, la vida útil de una concesión es de casi 100 años, pero el tiempo de explotación está limitado a 30. Planteamos ampliar ese plazo a 45 años para que el sector privado tenga certeza en el cierre financiero de proyectos existentes y venideros, sin comprometer recursos públicos. Un caso concreto es Pacífico 1, la carretera que va de Caldas a Bolombolo, la cual demanda inversiones por $1,8 billones para construir 3,5 kilómetros de doble calzada, dos túneles en la Sinifaná que valen un billón de pesos e intercambiadores en Primavera. Como esta obra no está en la concesión actual, el Estado tendría que asumirla con recursos públicos o incluirla en los contratos vigentes. Con el nombramiento de Elsa Noguera en el Ministerio de Transporte, tengo plena confianza en que se impulsará la inversión privada en infraestructura para jalonar el crecimiento económico y el empleo”.

¿Qué proyectos contempla la “Mesa Antiapagón” que le presentará al presidente?

“Buscamos evitar un racionamiento energético en el país. Debemos evaluar medidas como el adelantamiento de los relojes una hora para aprovechar la luz natural y permitir mayores niveles de almacenamiento de agua en las hidroeléctricas. Específicamente, requerimos que la Anla elimine la restricción que obliga a remover el material vegetal en Hidroituango antes de habilitar el aumento de la capacidad del embalse, pues actualmente estamos perdiendo la oportunidad de almacenar agua para las épocas más críticas. También es necesario que se autorice el encendido inmediato de las termoeléctricas. Adicionalmente, comparto la propuesta del profesor Luis Guillermo Vélez de incentivar el ahorro desde la demanda, pagándole a la gente por ahorrar energía y creando un mercado secundario, bajo la premisa de que el kilovatio más barato es el que se ahorra”.

¿Cómo funcionaría la propuesta de autonomía fiscal para las regiones?

“Apoyaremos la iniciativa de los diputados de Colombia para presentar un proyecto de acto legislativo que defina los impuestos de renta y de patrimonio como fuentes seguras de la descentralización. Como lo ha dicho el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, la descentralización es una herramienta de ajuste fiscal. La propuesta busca que los recursos del Sistema General de Participaciones se regionalicen a través de un Sistema General de Participaciones Territorial, transfiriendo de forma gradual a los departamentos y al distrito capital la responsabilidad directa del gasto en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, recreación, cultura y deporte”.

¿Significa esto que sobrarían algunos ministerios?

“En un modelo plenamente descentralizado. Ojalá el Gobierno Nacional, con un presidente de las regiones como Abelardo De la Espriella, —que después de un siglo es el único presidente caribeño después de 100 años—, se caracterice por profundizar la descentralización y que hagan eso gradualmente en un periodo de gobierno como el suyo, donde aprovechen para sanear las finanzas. La Nación debería quedarse solo con la seguridad y la defensa nacional, la justicia, las relaciones internacionales y la política macroeconómica. Todo lo demás se puede administrar de manera más eficiente desde los gobiernos departamentales y municipales. Cuando la gente siente que los impuestos que pagan financian directamente el desarrollo de su propio territorio, ejercen una mayor vigilancia sobre los recursos, rompiendo la dependencia y el centralismo de Bogotá. Esta es una reforma profunda al Estado que permite construir capacidades en los rincones de Colombia y resuelve un problema fiscal de fondo”.

¿Cuál es el quinto punto de la propuesta entregada al presidente electo?

“Hay una causa de vida y es poner a las mujeres en el centro. El quinto punto es la política social con enfoque de género, situando a las mujeres en el centro del desarrollo. En nuestro gobierno, esto ha generado excelentes resultados, las mujeres representan más de la mitad de la población y son las principales protectoras de la inversión en los primeros 1.000 días de vida de un niño. En su última columna, Javier Mejía advertía sobre el descuido en la inversión para la primera infancia; el gobierno Petro terminó su periodo sin nombrar directores en propiedad para el Icbf en las regiones, lo que nos obligó a crear en el departamento el programa Arrullos. Mi recomendación al presidente Abelardo es priorizar el rol de la mujer, que serán sus mejores aliadas en la reactivación económica y social del país”.

¿Cómo percibe la relación del Gobierno Nacional con los alcaldes, gobernadores y con el Congreso?

“Me parece bien que el presidente busque un diálogo directo con los alcaldes y gobernadores para acercar la gestión a los ciudadanos. Mientras menos intermediarios existan, tanto mejor, pero el Congreso de la República cumple un papel fundamental en una democracia liberal bajo el principio de que no hay tributación sin representación. Los congresistas representan a los ciudadanos de sus regiones y tienen el derecho legítimo de incidir en la destinación de los tributos que ellos pagan. No hay forma de desconocer la naturaleza política que es fundante de cualquier parlamento en el mundo. El gobierno entrante deberá articular sus políticas con el Congreso”.

¿Cómo evalúa las tensiones políticas actuales en torno al Centro Democrático y el surgimiento de nuevos movimientos afines al presidente electo?

“Soy un gobernador orgulloso del Centro Democrático, creo en las instituciones y en la importancia de los partidos políticos. Además, guardo gratitud por la gestión del presidente Uribe cuanto tuvo oportunidad de salvar a Colombia del abismo. Conocí al presidente Abelardo en la casa del presidente Uribe a finales de 2024, y él mismo me recordó posteriormente que ese día tomó la decisión de ser candidato. Existe una relación estrecha entre ellos que muchos intentarán afectar. Por otra parte, el presidente está en su derecho de conformar su propia colectividad política debido a su alta votación. Considero que la política en Colombia debe despersonalizarse; es fundamental que prevalezcan las instituciones y los partidos sobre las popularidades individuales o los intereses coyunturales, lo cual garantiza una mayor estabilidad democrática”.

¿Le preocupa que Antioquia tenga poca representación en el nuevo gabinete ministerial?