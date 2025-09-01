x

Detuvieron a familia que ocultó embarazo de una niña de 11 años: padrastro sería su abusador

Un hecho que ha marcado a la comunidad de Muskogee, Oklahoma, Estados Unidos, luego de que se revelara la escalofriante situación de una niña de 11 años que era abusada por uno de sus familiares. Aquí los detalles.

El Colombiano
El Colombiano
01 de septiembre de 2025
bookmark

Las autoridades del condado de Muskogee, Oklahoma, Estados Unidos, detuvieron a una pareja y a la abuela de una niña de 11 años, tras confirmarse que la menor dio a luz en su hogar el pasado 16 de agosto. La investigación determinó que, el padrastro, Dustin Walker, de 34 años, es el padre biológico del bebé, según una prueba de ADN con 99,9% de certeza.

Dustin Walker fue acusado de abuso sexual infantil, mientras que la madre de la menor, Cherie Walker, de 33 años, enfrenta cargos por permitir el abuso. Ambos habían sido detenidos inicialmente por seis cargos de negligencia infantil relacionados con la falta de supervisión y atención médica, tanto durante el embarazo como en el hogar, donde convivían con otros cinco hijos menores de 10 años en condiciones consideradas deplorables. Tras la confirmación de la paternidad, se añadieron los cargos por abuso sexual y complicidad.

La abuela de la menor, Michelle Justus, también fue imputada por seis cargos de negligencia infantil, aunque aún se investiga si tenía conocimiento del abuso por parte del padrastro. La fiscal adjunta del condado, Janet Hutson, calificó el caso como “uno de los más graves de abuso y negligencia infantil que haya procesado”, y subrayó que la niña quedó traumatizada tras dar a luz sin asistencia médica.

Vecinos denunciaron las malas condiciones de la vivienda, donde faltaba agua corriente y los menores estaban expuestos a suciedad y animales dentro del hogar. “Esto nos indigna. Le robaron su infancia”, afirmó Cheryl Adkins, quien había reportado previamente la situación a las autoridades.

Los adultos implicados - el papá, la mamá y la abuela- fueron detenidos y con una fianza de cien mil dólares para cada uno. Imagen: Muskogee County Sheriff’s Office
Los adultos implicados - el papá, la mamá y la abuela- fueron detenidos y con una fianza de cien mil dólares para cada uno. Imagen: Muskogee County Sheriff’s Office

Los cinco hermanos de la menor fueron retirados del hogar y llevados a un albergue. Cada uno de los adultos detenidos tiene una fianza de 100.000 dólares. Según la fiscal Hutson, cada cargo puede acarrear cadena perpetua y se espera que la próxima audiencia judicial se realice el 3 de septiembre.

Le puede interesar: Así es la vida en el hogar que acoge a niñas y adolescentes con sus bebés en Medellín

Utilidad para la vida