Detuvieron a familia que ocultó embarazo de una niña de 11 años: padrastro sería su abusador

Las autoridades del condado de Muskogee, Oklahoma, Estados Unidos, detuvieron a una pareja y a la abuela de una niña de 11 años, tras confirmarse que la menor dio a luz en su hogar el pasado 16 de agosto. La investigación determinó que, el padrastro, Dustin Walker, de 34 años, es el padre biológico del bebé, según una prueba de ADN con 99,9% de certeza.
Dustin Walker fue acusado de abuso sexual infantil, mientras que la madre de la menor, Cherie Walker, de 33 años, enfrenta cargos por permitir el abuso. Ambos habían sido detenidos inicialmente por seis cargos de negligencia infantil relacionados con la falta de supervisión y atención médica, tanto durante el embarazo como en el hogar, donde convivían con otros cinco hijos menores de 10 años en condiciones consideradas deplorables. Tras la confirmación de la paternidad, se añadieron los cargos por abuso sexual y complicidad.