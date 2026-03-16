El papa León XIV en África: así será su gira como peregrino en cuatro países

El papa León XIV emprenderá en abril su primera gira internacional por África, un recorrido de diez días que lo llevará por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El itinerario, que suma casi 18.000 kilómetros, incluye 11 discursos, siete misas y encuentros con líderes políticos, religiosos y comunidades locales, en una agenda que el Vaticano describe como una peregrinación marcada por el diálogo, la paz y la lucha contra las desigualdades.
El viaje, previsto entre el 13 y el 23 de abril, será el tercero del pontífice estadounidense desde su elección en mayo de 2025. Antes visitó Turquía y Líbano, además del Principado de Mónaco. Esta vez, el foco estará en el continente africano, una región que el propio papa había manifestado su intención de visitar desde finales del año pasado.
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