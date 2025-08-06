Estos son los primeros países a los que EE. UU. les exigirá depósito de hasta 15.000 dólares para solicitar la visa

En menos de 15 días, ciudadanos de varios países tendrán que depositar entre 5.000 y 15.000 dólares si quieren entrar a Estados Unidos con visas de turismo o negocios.
La medida, que fue impulsada por el Departamento de Estado, fue publicada en el Registro Federal este martes y se implementará como una prueba piloto durante un año con el fin de que los solicitantes de visa no excedan la estadía autorizada en Estados Unidos.
Y es que la medida, según se informó, aplicará a los solicitantes de visa provenientes de países con altas tasas de permanencia más allá de la fecha permitida. Aunque la lista de los países afectados se darán a conocer una vez que el programa entre en vigor, el próximo 20 de agosto, ya se han conocido las primeras nacionalidades a quienes les aplicará este nuevo requisito.