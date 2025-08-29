Uno de los países más seguros de Latinoamérica construirá una cárcel similar al Cecot, de Bukele

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que licitará la construcción de una prisión de alta seguridad, inspirada en la megacárcel para pandilleros de su par salvadoreño, Nayib Bukele.

En abril, el ministro de Justicia de Costa Rica, Gerald Campos, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel para pandilleros levantada por Bukele y cuestionada por organismos de derechos humanos por sus duras condiciones.

El nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco) de Costa Rica costará unos 35 millones de dólares, algo más de 140 mil millones de pesos colombianos, y tendrá capacidad para 5.100 reclusos. Dispondrá de cinco pabellones en un terreno de nueve hectáreas.

“Esta cárcel hay que tenerla lista para cuando algún día logremos fortalecer la mano de la justicia costarricense con mejores leyes y un poder judicial que sí funcione”, dijo Chaves en su rueda de prensa semanal.

El mandatario agradeció al Congreso la aprobación de un presupuesto extraordinario que contiene el 40% de lo que costará la nueva prisión. “Con eso ya podemos empezar la licitación”, afirmó el gobernante.

Chaves hizo este anuncio mientras los homicidios y delitos ligados al narcotráfico están en aumento en Costa Rica, que antes era el país más seguro de Centroamérica.

Costa Rica fue considerado hasta el 2024 como el más seguro de América Central, según el Índice de Paz Global. Aunque no hay una medición para este año, países como Panamá y El Salvador apuntan a quitarle el liderato a los costarricenses.