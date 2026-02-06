ONU advirtió que más de 4 millones de niñas en el mundo podrían sufrir mutilación genital en 2026, ¿por qué?

Alrededor de 4.5 millones de niñas de todo el mundo, muchas de ellas menores de cinco años, corren el riesgo de sufrir mutilación genital este año, estimaron este viernes 6 de febrero varias agencias de la ONU.
Según Naciones Unidas, unos 230 millones de mujeres en todo el mundo han sido sometidas a la mutilación genital femenina. “Esta cruel realidad es un recordatorio de que debemos seguir luchando por la igualdad de género y los derechos de las mujeres”, detallaron.