Colombia luchó, pero no pasó del empate con Chile en el Sudamericano Sub 20 femenino en Paraguay

En el partido que Colombia igualó 0-0 este viernes con Chile, en el Sudamericano sub-20 femenino, desde el primer minuto las cafeteras buscaron el arco rival. Su ambición era lograr la victoria, pero la falta de efectividad en el último tercio del campo le impidió que sumaran los tres puntos en el debut.
En un duelo muy cortado y con muchas faltas, las chilenas que habían caído goleadas 4-0 en el primer partido ante Paraguay, salieron más cautas ante las colombianas para evitar otra derrota y al final lo lograron su objetivo. Empataron 0-0 y eso les permitió sumar su primer punto en el torneo.