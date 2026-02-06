Colombia luchó, pero no pasó del empate con Chile en el Sudamericano Sub 20 femenino en Paraguay

En el partido que Colombia igualó 0-0 este viernes con Chile, en el Sudamericano sub-20 femenino, desde el primer minuto las cafeteras buscaron el arco rival. Su ambición era lograr la victoria, pero la falta de efectividad en el último tercio del campo le impidió que sumaran los tres puntos en el debut. En un duelo muy cortado y con muchas faltas, las chilenas que habían caído goleadas 4-0 en el primer partido ante Paraguay, salieron más cautas ante las colombianas para evitar otra derrota y al final lo lograron su objetivo. Empataron 0-0 y eso les permitió sumar su primer punto en el torneo.

Colombia formó con Luisa Agudelo; María Torres, Fernando Viáfara, Sara Bohórquez, Lina Arboleda; Juana Ortegón, Isabel Weiner, Isabella Díaz, Mariana Silva; Maithé López y Marleidy Cossio. Tanto en el primer tiempo como en la segunda parte, generaron algunas aproximaciones al arco chileno, pero no lograron concretar las llegadas. En medio de un calor insoportable, ya que estaban a más de 35 grados, las cafeteras trataron de buscar el triunfo, sobre todo con la potencia y el despliegue físico de Maithé López que luchó todo el compromiso ante las defensoras australes que siempre la doblaron en marca.

Tras el primer tiempo, el técnico Paniagua les pedía a las jugadoras tranquilidad para buscar el arco rival y promediando la segunda parte, envió al campo a Mariana Mosquera, la jugadora de Atlético Nacional que se hace parte del proceso de Formas Íntimas y que se lució por el manejo del balón y la manera de dejar rivales en el camino en busca del gol. Mariana fue la que más cerca estuvo de marcar, lo hizo tras encarar y dejar varias rivales en el camino, pero su remate alcanzó a ser desviado por la arquera austral.