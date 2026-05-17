Disidencias de Farc están carnetizando para votar en el Meta: Ejército y Gobernadora

A exactas dos semanas de la primera vuelta presidencial, las autoridades de los departamentos del Meta y del Guaviare están en alerta por posibles campañas de constreñimiento electoral. En medio de un consejo de seguridad el Ejército y la gobernadora del Meta alertaron que las disidencias de las Farc están haciendo carnetización ilegal de los ciudadanos.

En el espacio —en donde participaron los alcaldes del sur del Meta y el norte del Guaviare— el El jefe de operaciones del Ejército, general Eric Rodríguez, expresó que “al sur del departamento, principalmente Guaviare, que son las Farc de Calarcá y de Mordisco, en el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio de la población y se tiene evidencia de información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”.

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A esto agregó que las Fuerzas Militares están trabajando para contrarrestar esas actividades, con los que “se han dado resultados de relevancia en ese departamento del gobierno (sic) durante los últimos meses, que ya ha sido el conocimiento público, los bombardeos, unas afectaciones importantes y también en el departamento del Meta hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos”.