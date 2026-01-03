“A las 2 de la mañana sonó una fuerte explosión que me despertó”: testimonios de venezolanos ante bombas y sobrevuelos en Caracas

La madrugada de este sábado estuvo marcada por la incertidumbre en Caracas. Vecinos reportaron explosiones y aviones sobrevolando a baja altura, con ruidos persistentes que despertaron a comunidades enteras. Las detonaciones se escucharon cerca de objetivos militares clave como el complejo Fuerte Tiuna, la base aérea de La Carlota, el Cuartel 4F, donde reposan los restos de Hugo Chávez, además de zonas como La Guaira y Maracay. En mensajes de texto y voz, residentes describieron una ciudad en tensión: “Chamo, eso en Caracas está tenso, no pueden hablar por teléfonos y no pueden salir”, relató una fuente. Aunque no hay confirmación oficial sobre el origen de las explosiones, los reportes coinciden en movimiento de tropas, detonaciones y sobrevuelos continuos de Estados Unidos sobre Venezuela. Puede leer: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

Testimonios desde Venezuela: tensión, encierro y vigilancia

Los relatos ciudadanos dibujan un cuadro de alerta generalizada. Un testimonio señala: “Hay movimiento de tropas, sobrevuelos y detonaciones. Primo, estamos bien... se escuchan detonaciones hacia Caracas... Los Teques y San Antonio de los Altos donde yo vivo bien... a las 2 a. m. la explosión que me despertó. Hasta el momento hay electricidad e internet. Los aviones sobrevolando muy bajo”. Otro mensaje agrega: “Bombardeo en Caracas, Maracay, La Guaira”. Desde una población cercana, otra persona explicó que no han dormido desde la madrugada y que permanecen resguardados en casa por recomendaciones oficiales, en un contexto descrito como estado de excepción. “La Guardia Nacional está en puntos de control pidiendo a la gente que regrese a casa; hay mucha gente viajando”, relató. Según este testimonio, lo más fuerte se concentra en Caracas, mientras en su localidad el ambiente es de vigilancia y prevención. Lea más: Ataque de EE. UU. a Venezuela: Petro ordenó despliegue del Ejército colombiano en la frontera

En este contexto, el presidente Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado en la madrugada de este 3 de enero. El anuncio se produjo pocas horas después de los reportes de explosiones en varias regiones de Venezuela. Trump aseguró que se trató de un ataque “a gran escala”, ejecutado con éxito por militares estadounidenses. El señalamiento adquiere peso político y jurídico: Maduro enfrenta una orden de captura en Estados Unidos, que ofrecía hasta 50 millones de dólares como recompensa por información que condujera a su paradero. Aun así, no hay confirmación independiente ni detalles oficiales que corroboren la captura anunciada. Conozca más: EE. UU. da por terminadas las acciones militares en Venezuela “ahora que Maduro está bajo custodia”

El bombardeo a Caracas desde adentro: “El edificio quedó lleno de huequitos por la explosión”

Durante meses, muchos venezolanos intentaron no imaginar cómo sería el ataque que Donald Trump había prometido contra Nicolás Maduro, tras una ofensiva de presión sostenida que incluyó operativos contra supuestas narcolanchas, sobrevuelos de aviones de combate y un ataque discreto en diciembre contra un muelle presuntamente usado para el tráfico de drogas. Lo ocurrido este sábado en la madrugada fue distinto. Durante cerca de dos horas, y por primera vez, Venezuela vivió un bombardeo militar extranjero. En los primeros minutos reinó la confusión. Nadie entendía con claridad qué estaba pasando hasta que los grupos de WhatsApp comenzaron a llenarse de mensajes y videos: destellos de fuego, incendios, columnas de humo y reportes de ataques que iban más allá de Caracas. Usuarios hablaban de impactos en el puerto de La Guaira, tras la caída de misiles. “En el edificio 12 murió una señora; cuando llegó al hospital no podía respirar. El bloque quedó lleno de huequitos por la explosión, quedó destruido”, relató una vecina del litoral central.