Noelia, la joven de 25 años que recibirá la primera eutanasia por depresión en España: esta es su historia

Este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos, una joven catalana de 25 años, recibirá la eutanasia tras dos años de un proceso judicial que se convirtió en un caso significativo en España y en Europa. Detrás de la decisión hay una historia que mezcla dolor extremo, relaciones familiares fracturadas y preguntas que aún permanecen abiertas. ¿Es irreversible lo que ella ha elegido?
”No, lo tenía muy claro desde el principio”, dijo Noelia en el programa Y Ahora Sonsoles, de Antena 3, mientras hablaba sobre los últimos días antes de su eutanasia. Mientras se prepara para lo que ella considera el cierre de un ciclo marcado por el dolor. Su decisión, avalada por tribunales españoles y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llega tras un largo camino legal que enfrentó su voluntad con la oposición de sus padres.
En la entrevista que concedió al programa, Noelia rememoró con nostalgia los veranos que pasaba junto a su abuela, a la que llama “yaya”, y su hermana Sheyla. “Era una época muy feliz”, dijo al recordar esos meses de libertad y tranquilidad, en los que vendían pulseras hechas por ellas mismas y cenaban al aire libre en la terraza de su casa. Estos recuerdos de bienestar emocional se mantienen hasta hoy como uno de los pocos refugios de su memoria.
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Noelia ha querido conservar cuatro fotografías de esa época, pintando un cuadro para su madre, con su perrita Wendy recién llegada a casa, en su primer día de colegio y otra de su infancia. Para ella, son símbolos de luz en una vida atravesada por la oscuridad.