Noelia, la joven de 25 años que recibirá la primera eutanasia por depresión en España: esta es su historia

Este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos, una joven catalana de 25 años, recibirá la eutanasia tras dos años de un proceso judicial que se convirtió en un caso significativo en España y en Europa. Detrás de la decisión hay una historia que mezcla dolor extremo, relaciones familiares fracturadas y preguntas que aún permanecen abiertas. ¿Es irreversible lo que ella ha elegido? ”No, lo tenía muy claro desde el principio”, dijo Noelia en el programa Y Ahora Sonsoles, de Antena 3, mientras hablaba sobre los últimos días antes de su eutanasia. Mientras se prepara para lo que ella considera el cierre de un ciclo marcado por el dolor. Su decisión, avalada por tribunales españoles y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, llega tras un largo camino legal que enfrentó su voluntad con la oposición de sus padres. En la entrevista que concedió al programa, Noelia rememoró con nostalgia los veranos que pasaba junto a su abuela, a la que llama “yaya”, y su hermana Sheyla. “Era una época muy feliz”, dijo al recordar esos meses de libertad y tranquilidad, en los que vendían pulseras hechas por ellas mismas y cenaban al aire libre en la terraza de su casa. Estos recuerdos de bienestar emocional se mantienen hasta hoy como uno de los pocos refugios de su memoria. Entérese: Indignante: Paciente de Nueva EPS tiene 146 pendientes por medicamentos; ha puesto 26 tutelas y pide eutanasia Noelia ha querido conservar cuatro fotografías de esa época, pintando un cuadro para su madre, con su perrita Wendy recién llegada a casa, en su primer día de colegio y otra de su infancia. Para ella, son símbolos de luz en una vida atravesada por la oscuridad.

El cambio llegó en la adolescencia. La pérdida de la vivienda familiar y la separación de sus padres marcaron un periodo de inestabilidad. “Íbamos fines de semana alternos y no iban bien las cosas cuando íbamos allí”, recuerda. Episodios como largas esperas mientras su padre consumía alcohol dejaron huellas profundas. Desde los 13 años ha estado en tratamiento psiquiátrico y recibió diagnósticos como trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno límite de la personalidad. Su vida cambió radicalmente en 2022, cuando sufrió una violación múltiple en un centro público tutelado: ”Sufrí una agresión sexual por tres chicos a la vez”, contó. Dos años después, un intento de suicidio la dejó parapléjica tras precipitarse desde un quinto piso. “Mi padre me vio caer y no pudo hacer nada, pero después de todo lo que ha hecho, ya no me siento mal”, recordó Noelia. Lea también: Seis de cada 10 mujeres periodistas han sufrido violencia de género en Colombia, alerta la Defensoría Su historia de sufrimiento comenzó con maltrato psicológico por parte de su abuela paterna. Más adelante, sufrió abusos sexuales tanto de uno de sus exnovios como de tres jóvenes poco antes de su intento de suicidio. ”No lo denuncié porque fue días antes de intentar suicidarme”, explicó Noelia. El rechazo de su padre ha sido constante. Según Noelia, llegó a decirle que “ya está muerta” y ha decidido no acompañarla ni en el procedimiento ni en su entierro. “No entiendo por qué me quiere viva si no me hace caso”, afirmó con tristeza y frustración. Su madre, Yolanda Ramos, ha atravesado un camino distinto: a pesar de no estar conforme con la decisión de su hija, ha decidido acompañarla hasta el último momento. “Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más. No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado... Yo quiero que ella viva, pero lo voy a respetar”, confesó.

En la entrevista con Antena 3, Noelia expresó la intensidad de su sufrimiento y su necesidad de que se respete su decisión: “Ninguno de mi familia está a favor de la eutanasia... Yo quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto”. Sin embargo, la conversación también reveló su lado vulnerable y humano. Frente a los recuerdos de momentos felices de su infancia y su familia, Noelia reconoció que todavía hay partes de la vida que añora y que podrían ser recuperables. Bea Ossa, periodista que cubrió el proceso judicial desde sus inicios, describió la relación de Noelia con su familia y su decisión. “Ella nos los está contando, me está enseñando fotografías de un álbum familiar de pequeñita, y entonces está contándome cómo fue feliz en ese momento, con sus hermanas, con su familia. Y no puede volver a serlo.” Conozca: Envigado capacitará a centros de estética para dar primeros auxilios psicológicos Benjamín López, desde el cubrimiento de la entrevista, añadió: “Quiero decir, para mí es un error del que no te puedes arrepentir, porque si te ha consumado la eutanasia jamás te podrás arrepentir. Pero a esta chica yo le diría, oye, de verdad, dale una oportunidad a la vida, porque es que eres muy joven, tienes 25 años... Igual dentro de 25 años dices, fíjate lo que estuve a punto de hacer”. Expertos y observadores destacan que, aunque la ley española contempla el dolor psíquico insoportable como criterio para la eutanasia, siempre existe la posibilidad de alternativas terapéuticas, apoyo psicológico intensivo y acompañamiento emocional. En este sentido, su historia plantea preguntas sobre la línea entre autonomía y esperanza ¿hasta qué punto es irreversible una decisión tomada en un contexto de sufrimiento extremo? La última noche antes de la eutanasia, Yolanda preparó una bolsa con las pertenencias de su hija y permanecerá a su lado, recordando el acto de dar a luz: “He estado rezando y pensando, bueno, a ver si ella en el último momento dice, me arrepiento. Hasta donde ella me permita, seguiré a su lado”, declaró la madre.