“Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato”: María Corina Machado tras captura de Maduro

La líder de la oposición hizo un llamado a una transición del poder en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro.

  María Corina Machado junto a Edmundo González durante un evento político en mayo de 2024. FOTO: Cortesía Instagram @mariacorinamachado
    María Corina Machado junto a Edmundo González durante un evento político en mayo de 2024. FOTO: Cortesía Instagram @mariacorinamachado
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 8 horas
La líder opositora María Corina Machado se pronunció este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro a manos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, la líder opositora exigió que se reconozcan los resultados legítimos de las últimas elecciones presidenciales y a hacer una transición del poder.

Le puede interesar: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, expresó Machado.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática”, dijo.

María Corina planteó que la captura de Maduro no sería más que la consecuencia de un régimen responsable “de crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

Así mismo, consideró que ante la negativa del régimen de aceptar una salida pacífica del poder, fue el gobierno de Estados Unidos el que habría hecho valer la ley.

“Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, añadió.

Lea también: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos imputados en EE. UU

De igual forma, la líder de la oposición hizo un llamado a la ciudadanía para rodear la democracia.

“A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, expresó.

Bombardeos de Estados Unidos en Caracas. FOTO: AFP.
Bombardeos de Estados Unidos en Caracas. FOTO: AFP.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pidió María Corina Machado tras la captura de Maduro?
Pidió una transición democrática y el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.
¿Quién es Edmundo González Urrutia?
Es el candidato opositor que, según Machado, ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela.
Sí. Instó a los venezolanos dentro y fuera del país a mantenerse organizados y atentos a nuevas instrucciones.

Club intelecto
Utilidad para la vida