“Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato”: María Corina Machado tras captura de Maduro

La líder opositora María Corina Machado se pronunció este sábado sobre la captura de Nicolás Maduro a manos de las Fuerzas Militares de Estados Unidos.

A través de un comunicado que publicó en sus redes sociales, la líder opositora exigió que se reconozcan los resultados legítimos de las últimas elecciones presidenciales y a hacer una transición del poder.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, expresó Machado.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática”, dijo.