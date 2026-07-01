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Nicky Jam envía ayuda humanitaria en su jet privado a Venezuela tras los terremotos

El artista puertorriqueño anunció que seguirán haciendo más viajes e hizo un llamado a colegas de la industria.

  • Nicky Jam transportó alimentos, medicamentos y otros insumos en su avión para los afectados por los terremotos en Venezuela. Foto: Esneyder Gutiérrez y @nickyjam
    Nicky Jam transportó alimentos, medicamentos y otros insumos en su avión para los afectados por los terremotos en Venezuela. Foto: Esneyder Gutiérrez y @nickyjam
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El reconocido cantante del género urbano Nicky Jam puso a disposición su avión privado para llevar ayudas a los afectados de los dos terremotos que sufrió Venezuela hace una semana e hizo un llamado a través de sus redes sociales.

Con una publicación en Instagram, Nick Rivera Caminero, nombre de pila del puertorriqueño, compartió imágenes de la logística y el interior de su jet repleto de cajas, asegurando que este es solo el primero de varios viajes que planea realizar para llevar esperanza al país suramericano.

“Con mucho cariño, estoy poniendo mi granito de arena y utilizando mi avión para llevar suministros y esperanza a Venezuela”, escribió el reguetonero, con imágenes de las cajas que llevan medicamentos, alimentos enlatados, pañales y artículos esenciales para bebés.

“Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan”, expresó en su publicación y le hizo un llamado a sus colegas de la industria musical.

“Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo haga. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia”, subrayó.

El artista le envió un mensaje al vecino país. “A mi gente de Venezuela..no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para apoyarlos”, resaltó.

Lea también: Estados Unidos desplegó 900 militares a Venezuela tras terremotos; la crisis humanitaria se agudiza

Nicky Jam no es el único famoso que ha respondido a la emergencia. Diversas figuras del entretenimiento se han unido mediante donaciones, mensajes de solidaridad y recaudación de fondos.

Entre esos, uno de los primeros en ponerse al tanto de ayudas al pueblo venezolano fue el cantante oriundo de ese país, Danny Ocean, quien donará la totalidad de lo recaudado en su gira por Europa para apoyar a los damnificados. Además, está promoviendo la recolección de equipos tecnológicos como estaciones de energía y antenas Starlink para mejorar las comunicaciones en la “zona cero”.

Bad Bunny, J Balvin, Zion, Shakira, Ricky Martin, Carlos Baute, Lele Pons, Maluma, Camilo, Evaluna, Ricardo Montaner, Thalía y Alejandro Sanz son otros artistas y famosos que han utilizado sus plataformas para coordinar donaciones y dar visibilidad a la crisis humanitaria.

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