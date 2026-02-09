Al fin, la Fiscalía llama a Roa por “trampas” en la campaña Petro

Después de meses de espera y de investigaciones que parecían estancadas, la Fiscalía General finalmente dio un paso concreto en los procesos relacionados con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas, confirmó ayer que radicarán dos solicitudes de formulación de imputación en su contra, dando movimiento a casos que involucran tanto la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro como supuestas irregularidades en negocios personales y contratos públicos.
La decisión del ente acusador aterriza sobre un terreno ya abonado: en noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a Ricardo Roa, a la tesorera Lucy Mogollón y a la auditora María Lucy Soto con multas por $5.922 millones, tras confirmar que la campaña “Petro Presidente” violó los topes por más de $3.042 millones entre primera y segunda vuelta presidencial.
Fue ese fallo el que activó la compulsa de copias penales que hoy cobra vida. Sin embargo, la Fiscalía tardó meses en traducir esa certeza administrativa en acción judicial. Pese a que el CNE ya había perfilado a Roa como el “dueño del bolígrafo” con potestad absoluta sobre gastos de la campaña (y quien admitió en versión libre su reporte directo a la plataforma Cuentas Claras), la imputación se postergó durante un tiempo tras la conclusión del tribunal de que la campaña se había saltado las reglas de juego.
El expediente administrativo, madurado entre 2024 y 2025, sobrevivió incluso a la decisión de la Corte Constitucional de abril de 2025, que apartó al presidente Gustavo Petro de la investigación por su fuero presidencial. Finalmente, la sanción contra Roa quedó en firme el pasado 27 de noviembre gracias a los votos de los ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, respaldados por los magistrados Baquero, Campo y Martínez, quienes superaron la oposición del bloque conformado por Quiroz, Márquez y el conjuez Acuña.