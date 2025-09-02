x

“Hasta que el divorcio nos separe”: mujer celebró con reconocida banda el momento en el que se separó de su pareja

La escena sorprendió a peatones que se encontraban en la zona, quienes registraron el inusual festejo.

  • A la izquierda, se puede ver a la banda tocando música en el momento de la salida de la mujer de la Registraduría Civil mexicana. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
02 de septiembre de 2025
bookmark

En Toluca, México, una mujer salió del Registro Civil y de los juzgados familiares acompañada por una banda sinaloense y un grupo de amigas que llevaban carteles con la frase “Soltera otra vez”.

La escena fue grabada por transeúntes, publicada en redes sociales, y acumuló miles de reproducciones y comentarios.

El video muestra a la mujer saliendo del Registro Civil rodeada por una agrupación musical y por amigas que cargan carteles con mensajes alusivos a su nueva etapa.

Lea también: Hombre recibió 89 días de prisión, uno por cada día que fingió su muerte para dejar a su esposa e hijos

En las imágenes se observa que la celebración ocurre en el espacio público, frente a las sedes donde se adelantan trámites de familia. La mujer sostiene a una bebé por momentos, mientras conversa, baila y recibe felicitaciones de las personas presentes.

La presencia de la banda sinaloense ordena el ritmo del encuentro. Los metales y la percusión acompañan la salida del grupo, mientras peatones y curiosos registran la escena con sus teléfonos.

Las principales razones de divorcio en el mundo

Un estudio publicado en la revista académica Couple and Family Psychology concluye que las principales causas de divorcio son la falta de compromiso (75%), la infidelidad (59,6%) y los conflictos constantes (57,7%), además de factores como adicciones, violencia doméstica, salud y falta de apoyo familiar.

Como contexto internacional, datos de Statista, para 2022, año más reciente del que se tienen cifras, sitúan a Rusia con 862,850 divorcios y a Estados Unidos con 673,989. En el mismo listado aparecen Turquía con 180,954 y Alemania con 129,008. También figuran Ucrania con 121,381 y Corea del Sur con 92,394.

Más abajo se registran Italia con 82,596 y España con 81,302. El cuadro se completa con Polonia con 60,162 y Francia con 57,437. Estos valores se expresan en números absolutos y corresponden al conteo de disoluciones para dicho año.

Sobre esto es importante diferenciar entre número total de divorcios y tasa de divorcio por población. Un país con más habitantes puede presentar más casos anuales sin que ello implique una mayor proporción respecto a su población.

Pero, mientras las estadísticas hablan de cientos de miles de divorcios al año, en Toluca bastó una tuba, un bombo y un par de carteles para recordar que, al menos en México, incluso una separación puede convertirse en motivo de baile.

Le puede interesar: ¡Cómo! Le pidió divorcio a su esposa porque se enamoró de un avatar hecho con una IA

