La calle está dura: le aceptó matrimonio al novio hecho con inteligencia artificial

El dicho que reza que “la calle está dura” aplica perfectamente en una propuesta de matrimonio conocida en redes sociales. Se trata de una joven que tomó la decisión de comprometerse con un novio virtual, un chatbot impulsado por inteligencia artificial.
Su relato lo compartió en un hilo en la red social Reddit titulado: “Dije que sí”. Esto rápidamente llamó la atención por lo poco convencional de ese compromiso virtual y casi sacado de un capítulo de la serie Black Mirror o de la película Her.