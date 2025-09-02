Lo que se sabe del crimen de influencer Esmeralda Ferrer: su cuerpo fue hallado en bolsas junto al de su esposo e hijos

No fue sino hasta el pasado jueves, 28 de agosto, que las autoridades mexicanas lograron identificar los cuerpos de una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos niños) que fueron hallados desde el día 22 envueltos en bolsas de plástico dentro de una camioneta Guadalajara, Jalisco, México. Lea aquí: ¿Víctima de los narcocorridos? Ernesto Barajas del grupo Enigma Norteño fue asesinado en México Se trataba de la tiktoker Esmeralda Ferrer Garibay (Esmeralda FG), de 32 años; su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36, y sus hijos, Regina, de 7 años, y Gael Santiago, de 13; cuyos cuerpos tenían impactos de bala y fueron hallados al interior del vehículo que a su vez se encontraba en un taller mecánico de la colonia San Andrés, en Guadalajara.

El vicefiscal de Investigación Especializada, Alfonso Gutiérrez Santillán, dijo en una rueda de prensa que los investigadores rastrearon la ruta de la camioneta en la que fueron encontrados los cuerpos luego de que la familia fue reportada como desaparecida. Siga leyendo: Asesinaron a tiros a ‘El Guerrero Fénix’, otro reconocido influencer en México La influencer, que se dedicaba a publicar videos mostrando un estilo de vida aspiracional colmado de lujos, había ganado notoriedad en las redes sociales, en las que solamente en TikTok, acumulaba casi 50 mil de seguidores.

Pistas sobre el crimen familiar

Aunque la mujer ya era ampliamente reconocida, las autoridades apuntan, según Univisión, a que su muerte y la de su familia se debe más a las actividades económicas de su esposo, quien se dedicaba a la venta de vehículos y a la producción de tomate. Pero una publicación de la mujer habría generado suspicacias respecto a lo que verdaderamente se dedicaba su esposo. Y es que la tiktoker en algún momento hizo alusión a un narcorrido y a la frase: “Ventajas de tener un novio narco”. Sin embargo, medios locales sostienen que aún no hay información de un posible vínculo criminal ni de ella ni de su pareja.

La imagen en la que Esmeralda Ferrer hace alusión a un narcocorrido. FOTO: Captura tomada de TikTok @esmeraldafg222

La familia era originaria del estado de Michoacán. Se habían instalado hace poco en Jalisco.

Capturas por el crimen de la influencer Esmeralda G y su familia

Después del hallazgo de los cuerpos en el taller, la Guardia Nacional mexicana capturó a dos hombres identificados como Héctor Valdivia y ‘El chino’, encargados del establecimiento y que estarían relacionados con el crimen.