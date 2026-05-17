La salud del intestino es clave para el buen ánimo de su mascota, ¿por qué?

Cuando un perro convulsiona, lo primero que se le viene a la mente a su cuidador es un posible daño en su cabecita a nivel cerebral. Cuando estornuda sin parar o desarrolla problemas en la piel, la intuición lleva a consultar a un veterinario en busca de un antibiótico, pero esa lógica, aunque responde al sentido común, deja por fuera una pieza central del rompecabezas: el intestino.
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Dos especialistas en medicina veterinaria explican a EL COLOMBIANO que lo que ocurre en la barriga de una mascota determina, en buena medida, lo que pasa en su cabeza, sus pulmones y su piel. Todo está conectado.
Giovanni Bullón Botero, médico veterinario de la Universidad de Antioquia y especialista en medicina cardiorrespiratoria veterinaria, parte de un concepto que todavía sorprende a muchos cuidadores: el sistema digestivo y el sistema respiratorio comparten dos elementos fundamentales, la mucosa y la microbiota.
“Hay un sistema inmunológico, que son esas células que nos protegen frente a infecciones y factores irritantes, en el cual maduran a nivel intestinal y también se ven manifestados en las vías respiratorias”, dice. Se denomina tejido linfoide asociado a mucosas y su funcionamiento conecta directamente los dos sistemas. Cuando hay inflamación en el intestino, ya sea por una infección, alergia o alimentación inadecuada, la afección puede reflejarse en las vías respiratorias y viceversa.