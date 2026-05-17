La salud del intestino es clave para el buen ánimo de su mascota, ¿por qué?

Cuando un perro convulsiona, lo primero que se le viene a la mente a su cuidador es un posible daño en su cabecita a nivel cerebral. Cuando estornuda sin parar o desarrolla problemas en la piel, la intuición lleva a consultar a un veterinario en busca de un antibiótico, pero esa lógica, aunque responde al sentido común, deja por fuera una pieza central del rompecabezas: el intestino. Lea también: 3 de cada 4 hogares en Medellín tienen mascotas; así va el “boom” del negocio que ya supera los $5 billones Dos especialistas en medicina veterinaria explican a EL COLOMBIANO que lo que ocurre en la barriga de una mascota determina, en buena medida, lo que pasa en su cabeza, sus pulmones y su piel. Todo está conectado. Giovanni Bullón Botero, médico veterinario de la Universidad de Antioquia y especialista en medicina cardiorrespiratoria veterinaria, parte de un concepto que todavía sorprende a muchos cuidadores: el sistema digestivo y el sistema respiratorio comparten dos elementos fundamentales, la mucosa y la microbiota. “Hay un sistema inmunológico, que son esas células que nos protegen frente a infecciones y factores irritantes, en el cual maduran a nivel intestinal y también se ven manifestados en las vías respiratorias”, dice. Se denomina tejido linfoide asociado a mucosas y su funcionamiento conecta directamente los dos sistemas. Cuando hay inflamación en el intestino, ya sea por una infección, alergia o alimentación inadecuada, la afección puede reflejarse en las vías respiratorias y viceversa.

Intestino y pulmones hablan el mismo idioma

El escenario que más preocupa al especialista es el del cuidador que, ante el primer estornudo de su mascota, sale corriendo a buscar un antibiótico. En esos casos, advierte que “no necesariamente se trata de una infección. No siempre el objetivo terapéutico va a ser un antibiótico”. De hecho, el sistema respiratorio no es estéril, explica que tiene su propia población de bacterias que cumplen funciones protectoras y el uso indiscriminado de antibióticos no solo elimina los patógenos sino también afecta a esas bacterias beneficiosas, lo que con el tiempo entrena microorganismos resistentes. “Eso es precisamente lo que yo enfrento en el día a día cuando abordo estos pacientes”, señala. Las señales de alerta que conectan el intestino con los pulmones son más concretas de lo que parecen. Los perros con vómito crónico, regurgitación o diarrea persistente tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos respiratorios. En razas braquicéfalas (como pugs, bulldogs o bulldogs franceses) el riesgo es especialmente alto. El especialista dice que el reflujo frecuente puede hacer que el material gástrico llegue hasta los bronquios e inflame el pulmón, un cuadro conocido como neumonía por broncoaspiración. Bullón también hace un llamado sobre algo que los cuidadores de estas razas suelen normalizar: los ronquidos. “El ronquido en las razas braquicéfalas es muy común, pero no es normal. Ese ronquido implica una obstrucción de las vías respiratorias que, a largo plazo, empieza a deteriorar y a deformar la vía respiratoria generando complicaciones anatómicas que ya son muy difíciles de resolver con medicamentos”.

Del intestino al cerebro