Melissa se convierte en huracán y azota el Caribe: Jamaica, Haití y República Dominicana bajo alerta máxima

El Caribe vuelve a estar en vilo. La tormenta tropical Melissa se transformó en huracán categoría 1 este sábado 25 de octubre, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
El fenómeno, que se mueve lentamente hacia el norte y noreste del mar Caribe, podría alcanzar categoría 4 en las próximas horas, una intensificación que encendió las alarmas en varios países de la región.
El epicentro del sistema se ubica a unos 233 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, avanzando apenas a 1 kilómetro por hora, lo que agrava los riesgos de lluvias prolongadas y devastadoras.
Los meteorólogos advierten que su movimiento lento podría causar inundaciones severas, deslizamientos y marejadas ciclónicas en las zonas costeras.