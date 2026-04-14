Marco Rubio dice que diálogos entre Israel y Líbano son una “oportunidad histórica” de paz en Medio Oriente

Las tensiones en Medio Oriente entran en una fase decisiva con el inicio de nuevas conversaciones diplomáticas lideradas por Estados Unidos, en las que convergen los intereses de Israel, Líbano e Irán. En este escenario, el secretario de Estado Marco Rubio hizo un llamado a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad histórica” para avanzar hacia la paz.
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“Esta es una oportunidad histórica. Somos conscientes que afrontamos décadas de historia y de complejidades que nos han traído hasta este momento único y la oportunidad que se nos presenta aquí”, afirmó Rubio durante un encuentro en el Departamento de Estado, donde dio la bienvenida a los embajadores de Israel y Líbano.
Como parte de estos esfuerzos, Rubio también sostuvo un encuentro con el canciller egipcio Abdelatty, en el que abordaron el cese al fuego con Irán, el avance de un plan de 20 puntos para Gaza y los esfuerzos en curso para poner fin al conflicto en Sudán. Además, exploraron formas de fortalecer la relación económica y comercial entre Estados Unidos y Egipto, en medio de la búsqueda de estabilidad regional.