Trump designó como terroristas a dos grupos criminales en Brasil y Lula estalló: “¡No somos un país de pacotilla!”

El gobierno estadounidense designó este jueves como organizaciones terroristas a los dos principales grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), a pesar de la oposición del gobierno de Lula. “CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil. Juntas, dirigen a miles de miembros y han orquestado brutales ataques contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles. Su influencia y sus redes ilícitas se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva había reiterado su oposición a esta medida, que tiene amplias implicaciones legales, durante su visita hace tres semanas a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El gran rival electoral de Lula de cara a las presidenciales de octubre, el conservador Flávio Bolsonaro, se mostró en cambio resueltamente a favor, y pidió a Trump que tomara esta medida hace apenas dos días, al ser recibido de forma privada en Washington por el republicano. “Agradezco al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por atender rápidamente mi pedido en nombre del pueblo brasileño. Ahora nos toca a nosotros, aquí en Brasil” reaccionó el senador brasileño en Instagram.

Operación contra el Comando Vermelho (CV). FOTO: AFP

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano. Esa designación permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones -policiales, de inteligencia y contrainsurgencia- a los líderes de esas bandas y a sus intereses, en todo el mundo. Mientras que países como México o Brasil han mostrado su oposición a esta designación, otros en América Latina se muestran partidarios de seguir los pasos de Trump, como Ecuador u Honduras.

La medida anunciada por Washington tiene dos etapas: inicialmente se califica al PCC y al CV como grupos terroristas especialmente designados (SDGT por sus siglas en inglés).

Con esta decisión, los capos y todos los que se asocien con ellos pueden ser sometidos rápidamente a sanciones por parte del Departamento del Tesoro, que cuenta ya con una lista de 18.000 nombres, entidades y empresas, que engrosa desde hace décadas. Rubio precisa luego en el comunicado que a partir del 5 de junio, ambos grupos brasileños pasarán a ser considerados “organizaciones terroristas extranjeras”. Esa designación tiene consecuencias más serias, puesto que implica asimilar el PCC y CV con grupos como Al Qaeda, o el Estado Islámico (EI). Brasil lleva combatiendo al PCC y al CV desde su aparición en cárceles brasileñas.

En parecidos términos se había expresado el mandatario republicano, tras varias polémicas verbales con el veterano líder de la izquierda brasileña y latinoamericana. Estados Unidos y Brasil firmaron en abril un acuerdo para luchar contra el tráfico de armas y drogas, y Lula había reconocido que Trump le había pedido más colaboración.

Luiz Inácio Lula da Silva se enfureció

Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticó duramente este viernes a Estados Unidos por designar como grupos terroristas a las dos mayores facciones criminales de Brasil y advirtió contra “jugar con la soberanía” del gigante suramericano. “No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla”, dijo en un evento oficial el izquierdista, visiblemente enojado. “No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia”, agregó.

“Trump quiere un Osama Bin Laden”