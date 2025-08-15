Estos son los lugares a los que es seguro viajar en América Latina y el Caribe según Estados Unidos, ¿está Colombia?

En la última alerta de viajes emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el país norteamericano le entregó a sus ciudadanos una escala de riesgos a la hora de elegir un destino para viajar durante esta temporada de verano.

En dicho informe, el riesgo es debido a lo que el gobierno de Estados Unidos considera que son lugares seguros o inseguros para sus ciudadanos, siendo esto una herramienta que puede servir para la consolidación de un lugar como destino turístico.

Lea también: Estos son los primeros países a los que EE. UU. les exigirá depósito de hasta 15.000 dólares para solicitar la visa

En esa alerta, las cuales se pueden consultar en la página oficial del Departamento de Estado, hay varios puntos en calificación 1 que significaría que son los territorios más seguros para que los estadounidenses vayan a visitar.

La lista de lugares seguros en América Latina y el Caribe está formada por 7 puntos ubicados en la plataforma continental y un conjunto de islas que tienen el visto bueno por parte del gobierno estadounidense.

Los países latinoamericanos que son seguros para viajeros son Paraguay, El Salvador, Surinam y Argentina. Guayana Francesa y los estados mexicanos de Yucatán y Campeche completan el grupo de destinos dentro de la plataforma continental.