Caso Epstein: ¿cuáles son los documentos que se van a publicar y cuáles se podrían retener?

Con la aprobación en el Congreso y la firma del presidente Donald Trump, ya hay una ley para la publicación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein; sin embargo, no todos se podrán publicar.

    En la foto aparece Donald Trump y su actual esposa, Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

20 de noviembre de 2025
bookmark

El presidente Donald Trump ya firmó la ley que le exige al gobierno hacer públicos los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el millonario acusado de abuso sexual que falleció en la cárcel.

Con la firma del texto que fue aprobado en el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Justicia tiene un mes para divulgar los documentos no clasificados del financista neoyorquino que estando preso murió en el 2019 antes de ser enjuiciado por presuntos delitos sexuales.

Lea también: Trump firmó ley que obliga al Gobierno de EE. UU. a publicar los archivos del caso Epstein, ¿qué sigue?

Aunque inicialmente el presidente republicano se oponía a que se divulgara esta información, en los últimos días modificó su postura, anunciando en sus redes que acababa de “firmar la ley para divulgar los archivos Epstein”.

¿Qué se puede publicar y qué no de los archivos de Jeffrey Epstein?

El proyecto, que fue aprobado casi por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, indica que el Departamento de Justicia debe publicar toda la información de la investigación contra Jeffrey Epstein y su novia, Ghislaine Maxwell.

Esto obliga a la entidad judicial a entregar comunicaciones internas respecto a la indagatoria y a la muerte del financista. También se incluye dentro de esta ley las transcripciones de entrevistas con víctimas y testigos, además de artículos incautados en los allanamientos a las propiedades. Los registros de vuelo y la información de personas y entidades vinculadas al neoyorquino también deberán ser divulgados.

Por otro lado, la misma norma indica que se puede retener información sensible que ponga en riesgo la privacidad de las víctimas o los registros que contengan material de abuso sexual infantil.

Además, se podrá omitir de su divulgación información que se relacione con alguna otra investigación en curso. Sobre esto último, representantes del Partido Demócrata han manifestado su preocupación resaltando que esto se puede utilizar como una vía para cubrir a algunos personajes con la apertura de indagatorias paralelas.

Siga leyendo: Los correos de Epstein que ponen aún más contra las cuerdas a Trump: “Pasó horas” y “sabía de las chicas” víctimas de abuso

