Localizaron en España a universitaria de Barranquilla que estuvo desaparecida: habría conocido a un extranjero por internet

En Madrid, España, fue localizada la joven Danna Sofía Acosta Rodríguez, de 19 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 11 de diciembre, luego de salir de su residencia en Barranquilla con rumbo a la Universidad del Norte.

Los familiares comentaron a El Heraldo que ella vive en el conjunto Altamar Caribe en compañía de una señora encargada de cuidarla. Sin embargo, a las 6:10 a. m. salió de la vivienda y se subió a un taxi con rumbo desconocido. A partir de ese momento no volvieron a saber más de la estudiante de cuarto semestre de Medicina, por lo que se contactaron con las autoridades para reportar su desaparición.

Luego de una intensa búsqueda, el CTI confirmó a la familia que la joven, oriunda de El Plato, Magdalena, fue vista en el país ibérico en compañía de un extranjero, aparentemente de nacionalidad rusa.