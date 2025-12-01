Una llamada, el ultimátum y la presión militar: lo que dejan ver los acercamientos entre Trump y Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono la semana pasada con Nicolás Maduro en una conversación que, según fuentes citadas por The New York Times, se dio a finales de noviembre y tuvo como eje las condiciones, tiempos y garantías para una eventual salida de Maduro del poder en Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y de la amenaza de acciones contra el país suramericano. De acuerdo con el Times, Trump y Maduro “conversaron sobre una posible reunión” en Estados Unidos, en una llamada telefónica en la que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio. Esa conversación se habría producido días antes de que entrara en vigor la designación de Maduro como líder del cartel de los Soles, considerado por Washington como una organización terrorista extranjera. Entérese: EE.UU. designa al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero y abre un nuevo frente de tensión con Venezuela El diario estadounidense relata que, según personas conocedoras, en la llamada se exploró un encuentro entre ambos en territorio estadounidense, aunque por ahora no hay planes formales. La Casa Blanca declinó comentar y el gobierno venezolano tampoco respondió a las solicitudes. Dos personas cercanas a Caracas confirmaron que se realizó una llamada directa, sin autorización para hablar en público.

El contexto que se presenta es el de una estrategia de presión sostenida de Washington: Estados Unidos ha enviado portaaviones y bombarderos a las aguas cercanas a Venezuela, ha preparado planes de acción encubierta, ha amenazado de forma recurrente con el uso de la fuerza y ha usado ataques con misiles contra embarcaciones que, según funcionarios estadounidenses, transportaban drogas.

El mismo diario ya había informado que Maduro ofreció a Estados Unidos una participación significativa en los yacimientos petrolíferos del país y otras oportunidades para empresas estadounidenses, con el objetivo de reducir la tensión. Esas conversaciones se cortaron a principios del mes anterior, cuando los funcionarios estadounidenses decidieron no continuar con los contactos, mientras Maduro insistía en permanecer en el cargo.

The Washington Post, por su parte, sitúa la llamada en un tablero más amplio que incluye la opción de exilio. El diario describe cómo, tras las elecciones de 2024 que Estados Unidos y más de 50 países consideraron fraudulentas, Maduro mantuvo relaciones estrechas con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a quien ha llamado su “hermano”, con visitas mutuas y acuerdos estratégicos. Para fuentes citadas por el periódico, esto convierte a Turquía en un posible refugio seguro si el líder venezolano decide abandonar Caracas. Entérese: Uno de cada tres latinos en EE. UU. dice estar arrepentido de haber votado por Trump, según encuesta

Una fuente familiarizada con las deliberaciones dentro de la administración estadounidense afirma que “Turquía es el lugar perfecto para él” porque Maduro confía en Erdogan y este mantiene buenos vínculos con Trump. El posible acuerdo de exilio incluiría garantías frente a una eventual extradición a Estados Unidos, donde Maduro enfrenta acusaciones por narcotráfico, corrupción y narcoterrorismo, por lo que ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares por él. Todo ello se da mientras la Corte Penal Internacional mantiene una investigación sobre presuntos crímenes contra la humanidad en Venezuela.

El ultimátum y la “máxima presión”

De acuerdo al Miami Herald, el presidente estadounidense habría enviado un “mensaje directo” a Nicolás Maduro en el marco de la operación de presión que Washington mantiene desde hace cuatro meses, incluida la orden de desplegar una amplia fuerza naval frente a la costa norte de Venezuela. De acuerdo con esas fuentes, Trump habría planteado una salida inmediata del país a cambio de inmunidad. El mensaje fue claro: “Puedes protegerte a ti y a tus familiares mas cercanos, pero debes dejar Venezuela ahora”, una oferta que incluiría garantías para Maduro, su esposa y su hijo solo si aceptaba renunciar de manera inmediata. Entérese: “Maduro solo tiene dos opciones: salir por la fuerza o salir pacíficamente” Sobre la llamada, el profesor y analista político internacional, Guillermo Ospina, advierte que la información pública sigue siendo limitada. Sin embargo, sostiene que la comunicación funcionó como “una especie de ultimátum hacia Nicolás Maduro de que precisamente renunciara y saliera del poder”. A cambio, Washington habría ofrecido garantías a algún país de acogida, el levantamiento de algunas sanciones y facilidades para una transición política. Ospina señala que en este proceso han tenido un rol países mediadores, como Qatar, que ya habían participado en acuerdos previos de 2023 relacionados con la liberación de Alex Saab, la excarcelación de opositores y el ajuste de sanciones. También recuerda que Maduro ha intentado negociar desde una posición de permanencia, ya que el líder venezolano habría pedido “una especie de amnistía para él, pero sin ceder el poder” y ofrecido a Estados Unidos un acceso preferencial al petróleo venezolano, incluso con la posibilidad de reconfigurar acuerdos con China, Rusia e Irán. Lo presenta como un intento por hablarle a Trump en términos de negocios, bajo la lógica de que “Trump le gustan los negocios y los negocios van primero”.

No obstante, desde la perspectiva de Washington que reconstruye el profesor, la salida de Maduro es el punto central e innegociable. Ospina insiste en que para figuras como Marco Rubio y el propio Trump “es clave que Maduro debe salir del poder”, entre otras razones porque los acuerdos anteriores no produjeron la transición democrática esperada. Hay que tener en cuenta que durante las festividades de Acción de Gracias se mencionó que los ataques por tierra van a comenzar muy pronto dentro de la ofensiva antidrogas. Ese anuncio se suma a la oferta de República Dominicana para que Estados Unidos utilice las bases aéreas en el aeropuerto internacional como punto de suministro. Aun así, el profesor advierte que esta presión no implica que Washington tenga decidido intervenir de inmediato. Subraya que “no significa un ultimátum de una guerra”, en parte porque Estados Unidos “no tiene los hombres suficientes para invadir Venezuela, para hacer una ocupación total”. Un escenario posible sería ofrecer respaldo aéreo si hubiera una sublevación interna en las fuerzas armadas venezolanas, más que impulsar una invasión clásica. Le puede interesar: La guerra de Donald Trump contra las drogas va en serio, ¿qué sigue? En paralelo, Ospina destaca la utilidad política de una transición en Caracas para Trump. La caída del régimen venezolano sería “una carta muy interesante” de cara a las elecciones de mitad de mandato (aproximadamente en noviembre del 2026, en las que se renueva un tercio de las dos cámaras del Congreso y las gobernaciones de los Estados). Esto serviría como logro en la narrativa de lucha contra el comunismo y reforzaría la posición de Marco Rubio entre la diáspora venezolana y cubana en Estados como Florida. Estos elementos muestran que la llamada entre Trump y Maduro encaja en un punto crítico: la fase en la que Washington busca obligar a Maduro a negociar su salida, mientras eleva la presión militar y política y mantiene abierta la opción de exilio en un tercer país. Para Venezuela y la región, el desenlace de esta estrategia definirá el mapa político y de seguridad en los próximos meses.

Bloque de preguntas y respuestas