Keiko Fujimori fue proclamada presidenta de Perú; la primera mujer elegida por voto popular

Keiko Sofía Fujimori Higuchi intentó en cuatro ocasiones convertirse en la primera mujer elegida por voto popular como presidenta del Perú. Esta batalla por llegar a la Casa de Pizarro comenzó en 2011, cuando se enfrentó al exmilitar Ollanta Humala, quien la derrotó con el 51,45 % de los votos frente al 48,55 %.
La segunda vez fue en 2016, contra Pedro Pablo Kuczynski, también perdiendo por una diferencia de apenas 42.000 votos. En 2021 volvió a intentarlo frente a Pedro Castillo, quien posteriormente fue destituido tras liderar un intento de golpe de Estado en 2022.