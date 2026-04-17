Colombianos en la mira del gobierno chileno: ya se hizo “el primero de muchos” vuelos de deportaciones

Desde que inició su campaña para la presidencia, José Antonio Kast habló de tener “mano dura” con los migrantes en Chile. Lleva poco más de un mes en el poder, pero ha sido suficiente para demostrar que sus promesas iban en serio: en total, ha expulsado a 196 personas, 33% más que el mismo periodo (marzo-abril) de 2025. En la mayoría de aquellas expulsiones, los ciudadanos colombianos han sido protagonistas.
El último vuelo con 19 deportados colombianos llegó en la noche del jueves 16 de abril al país. Según Migración Chile y otros reportes de las autoridades, los expulsados contaban con medidas administrativas o judiciales en su contra. Algunos tenían ambas.
Es decir, la mayoría estaba en Chile sin una situación migratoria regularizada y sin papeles. Otros tenían órdenes de captura por delitos como robo con violencia, tráfico de drogas, lesiones, amenazas y porte ilegal de armas. Aún no se conocen sus identidades.
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El mensaje de Kast fue claro: esto es solo el inicio. “Este fue el primer vuelo de muchos”, le dijo a El País de América, antes de añadir que los vuelos de expulsión se harán de manera más seguida y estarán ocupados por quienes “no deben continuar en el país”.