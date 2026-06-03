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Hermana de ‘Primo Gay’ habría sido declarada objetivo militar por el Clan del Golfo

La decisión, presuntamente y según dicha estructura criminal, obedece a que la mujer estaría reclutando menores de edad para sumarlos al frente 36 de las Farc.

  • En la imagen principal, alias ‘Primo Gay’, y en miniatura, el comunicado amenazante del Clan del Golfo. FOTOS Cortesía y redes sociales.
    En la imagen principal, alias ‘Primo Gay’, y en miniatura, el comunicado amenazante del Clan del Golfo. FOTOS Cortesía y redes sociales.
  • El comunicado donde se declarara a la hermana de alias ‘Primo Gay’, del frente 36 de las Farc, como objetivo militar. Imagen tomada de redes sociales.
    El comunicado donde se declarara a la hermana de alias ‘Primo Gay’, del frente 36 de las Farc, como objetivo militar. Imagen tomada de redes sociales.
  • La supuesta respuesta de alias ‘Primo Gay’ a las amenazas emitidas por el Clan del Golfo. Imagen tomada de redes sociales.
    La supuesta respuesta de alias ‘Primo Gay’ a las amenazas emitidas por el Clan del Golfo. Imagen tomada de redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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Al parecer, una amenaza a un familiar de un temido jefe criminal habría aumentado la disputa y tensión entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Y es que en un panfleto que se hizo público este lunes 1 de junio, el Clan del Golfo habría declarado a la hermana de Néider Yesid López Uñate, alias ‘Primo Gay’ y cabecilla principal del frente 36, como objetivo militar, esto porque presuntamente y según su versión, estaría reclutando menores de edad para sumarse a dicha estructura criminal.

Lea más: Ejército capturó a “La Suegra”, reclutadora de niños para disidencias de Mordisco

En el comunicado, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia indica que reitera su compromiso con la libertad de los menores de edad en el departamento y, por ende, su decisión de ir en contra de los intereses de la pariente de ‘Primo Gay’.

Además, este grupo señala que en una institución educativa de Amalfi el frente 36 estaría “perfilando e incorporando” adolescentes para sumarlos al conflicto armado.

“A partir del momento y en cumplimiento de los estatutos que rigen nuestra organización, declaramos públicamente objetivo militar a la señalada..., alias ..., invitando a la comunidad de esta hermosa región de Colombia a apoyar las labores de ubicación y captura de la señalada por nuestra organización para que esta sea juzgada de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestros estatutos por delitos contra la niñez de nuestro país”, precisan en el pasquín.

El comunicado donde se declarara a la hermana de alias ‘Primo Gay’, del frente 36 de las Farc, como objetivo militar. Imagen tomada de redes sociales.
El comunicado donde se declarara a la hermana de alias ‘Primo Gay’, del frente 36 de las Farc, como objetivo militar. Imagen tomada de redes sociales.

¿Primo Gay respondió?

Ante la supuesta amenaza por parte del Clan del Golfo, surgió una respuesta de quien, al parecer, sería alias Primo Gay. Sin embargo, aún no se puede confirmar si se trata o no de él.

En el texto, dicho sujeto se identifica como “el primo”, y precisa que en caso de que alguno de sus familiares o allegados no vinculados al conflicto sea puesto en riesgo, la situación va a escalar y las consecuencias serán más graves.

“Ya les sacare su respetivo comunicado mientras tanto tengan en cuenta que si se llegan a meter con algún miembro de mi familia o de alguno de los muchachos que están con nosotros y si son familiares que no tienen vínculos con la organización cuenten que el problema seles empeora no soy vengativo, pero tengan en cuenta que por ese lado se están metiendo muy mal metidos familiares de ustedes es lo único que hay en varias zonas de nosotros” (sic), dice la respuesta, de manera textual y con múltiples errores de ortografía.

La supuesta respuesta de alias ‘Primo Gay’ a las amenazas emitidas por el Clan del Golfo. Imagen tomada de redes sociales.
La supuesta respuesta de alias ‘Primo Gay’ a las amenazas emitidas por el Clan del Golfo. Imagen tomada de redes sociales.

Entérese: Incursión terrorista de disidencias de las Farc deja 8 heridos en Suárez, Cauca

Acto seguido, este sujeto advierte al Clan del Golfo diciendo que ellos también conocen a varios de sus familiares y cercanos que frecuentan varios municipios de Antioquia, como Briceño, San Andrés de Cuerquia y Valdivia. Pero que por ahora no han hecho nada en su contra, escenario que supuestamente cambiaría en caso tal de que se metan con uno de sus allegados.

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Entre tanto, ambos mensajes están siendo analizados por las autoridades para confirmar si la información que contienen es o no veraz.

Preguntas frecuentes

¿Quién es alias Primo Gay?
Alias Primo Gay es señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas del frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura con presencia en varias zonas de Antioquia.
¿Por qué el Clan del Golfo amenazó a una familiar de Primo Gay?
Según un panfleto difundido el 1 de junio, la organización la acusa de presuntamente participar en el reclutamiento de menores para el frente 36.
¿Las autoridades confirmaron la autenticidad de los mensajes?
No. Tanto el panfleto atribuido al Clan del Golfo como la respuesta atribuida a alias Primo Gay están siendo analizados por las autoridades para verificar su autenticidad.

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