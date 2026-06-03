Hermana de ‘Primo Gay’ habría sido declarada objetivo militar por el Clan del Golfo

Al parecer, una amenaza a un familiar de un temido jefe criminal habría aumentado la disputa y tensión entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Y es que en un panfleto que se hizo público este lunes 1 de junio, el Clan del Golfo habría declarado a la hermana de Néider Yesid López Uñate, alias ‘Primo Gay’ y cabecilla principal del frente 36, como objetivo militar, esto porque presuntamente y según su versión, estaría reclutando menores de edad para sumarse a dicha estructura criminal.

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En el comunicado, el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia indica que reitera su compromiso con la libertad de los menores de edad en el departamento y, por ende, su decisión de ir en contra de los intereses de la pariente de ‘Primo Gay’.

Además, este grupo señala que en una institución educativa de Amalfi el frente 36 estaría “perfilando e incorporando” adolescentes para sumarlos al conflicto armado.

“A partir del momento y en cumplimiento de los estatutos que rigen nuestra organización, declaramos públicamente objetivo militar a la señalada..., alias ..., invitando a la comunidad de esta hermosa región de Colombia a apoyar las labores de ubicación y captura de la señalada por nuestra organización para que esta sea juzgada de acuerdo con los lineamientos establecidos en nuestros estatutos por delitos contra la niñez de nuestro país”, precisan en el pasquín.