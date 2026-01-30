x

Justicia de EE. UU. descarta pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar a alto ejecutivo de seguros médicos

Una jueza de Nueva York había desestimado dos cargos federales contra Mangione, los cuales podrían significarle la pena de muerte en su momento.

    Luigi Mangione ya no recibirá la pena de muerte, según jueza federal de Nueva York. FOTO: Tomada de las redes sociales
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

Una jueza federal bloqueó el viernes la posibilidad de que los fiscales soliciten la pena de muerte contra Luigi Mangione, acusado de matar a tiros al director ejecutivo de una compañía de seguros de salud en 2024, en Nueva York.

La víctima, Brian Thompson, director de UnitedHealthcare, fue tiroteado en una calle de Manhattan el 4 de diciembre de ese año, cuando salía de su hotel.

La jueza Margaret Garnett desestimó dos cargos federales, asesinato y porte de un arma con silenciador, que podrían significarle a Mangione la pena de muerte.

Lea también: Hombre se hizo pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione y terminó arrestado

Esta opción “apunta solo a descartar la pena de muerte como un castigo que pueda considerar el jurado”, justificó la magistrada en su decisión.

Luigi Mangione al momento de ser detenido. FOTO: GETTY

El sospechoso, de 27 años de edad, todavía enfrenta cargos en su caso federal por acoso, y a nivel estatal por asesinato, que puede darle cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La selección de los jurados en su proceso federal inicia el 8 de septiembre y los alegatos el 13 de octubre. Aún no se ha fijado la fecha del juicio contra Mangione a nivel estatal. En los dos casos, el hombre se ha declarado no culpable de las acusaciones en su contra.

Entérese: Shein generó polémica en EE. UU. tras usar imagen del presunto asesino Luigi Mangione modelando una de sus camisas

Se le acusa de haber disparado a sangre fría contra Thompson, de 50 años, tras lo cual huyó. Fue capturado cinco días después en un restaurante de comida rápida en el estado de Pensilvania, a unos 370 km del lugar del crimen.

Mangione, hijo de una familia acomodada de Baltimore, Maryland, se convirtió para algunos en símbolo de la ira de los estadounidenses contra empresas aseguradoras de salud, acusadas de privilegiar sus beneficios en detrimento de sus servicios.

Siga leyendo: Luigi Mangione, P. Diddy y el ‘Mayo’ Zambada, entre los presos de alto perfil en la misma cárcel que alberga a Nicolás Maduro

