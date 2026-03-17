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Congreso de El Salvador aprobó cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas

La propuesta fue presentada ante la Asamblea Legislativa, misma que está dominada por el partido del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

  • Congreso aprobó propuesta del Gobierno de El Salvador sobre la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas” reciban la cadena perpetua. FOTO: GETTY
    Congreso aprobó propuesta del Gobierno de El Salvador sobre la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas” reciban la cadena perpetua. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 4 horas
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El Congreso de El Salvador, controlado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aprobó este martes una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”, informó el Legislativo.

Bukele, quien ejerce el poder en El Salvador de forma casi absoluta, presentó esa iniciativa días después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su guerra contra las pandillas, que varios países de América Latina buscan emular.

Entérese: Los homicidios en El Salvador cayeron a su nivel más bajo, según el gobierno

La enmienda, que elimina la prohibición constitucional de “penas perpetuas”, fue aprobada con el voto de 59 de los 60 diputados, anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.

Bukele ha publicado varios mensajes en la red social X en los que acusa a las oenegés de convertirse en “bufetes legales de los delincuentes”, al rechazar las críticas a su modelo de seguridad que redujo a mínimos históricos la violencia, pero es señalado de graves violaciones de derechos humanos.

“Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevarle paz a los salvadoreños. La seguridad, junto con la justicia, nos lleva a revisar el comportamiento de homicidios y violaciones”, señaló el funcionario al justificar la iniciativa de reforma.

Siga leyendo: Uno de los países más seguros de Latinoamérica construirá una cárcel similar al Cecot, de Bukele

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